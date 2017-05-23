Летом 2007-го года я ходил с Nokia N95 8 Гб и искренне считал, что это лучшее, что попадало ко мне в руки. Слайдер, смартфон, куча памяти, хороший звук, хорошая камера, очень нравится дизайн, очень нравилось выдвигать флип, отвечая на вызов, короче, на тот момент я прямо очень радовался каждый раз, когда брал N95 в руки. Про айфон знал, потому что уже тогда писал про гаджеты — знал и про дикие очереди, знал и про впечатления людей, читал сладкие отзывы в западной прессе, но как-то не верилось, что настолько он хорош, айфон этот. Тогда серия N фирмы Nokia была очень крута, причем крута уже не первый год. Тогда были крутые «сонерики», телефоны Sony Ericsson. Тогда показывали всякое интересное в Samsung, но никто пока не верил, что это всерьез. Тогда в качестве аппарата с фишкой можно было купить Motorola. Ну а Apple — вроде у них неплохие плееры? И какие-то сложные для понимания компьютеры? В общем, я щелкал слайдером нокии и не ждал этим летом никаких особых перемен.

Тут, внезапно, к нам в гости приехала подруга Люся. Ну и мы сидим за столом, едим и она вытаскивает из сумки айфон. Я говорю, Люся, это у тебя откуда? Люса отвечает, да маме вот подарили. И не знаем, что и как с ним делать. Он залочен вроде. Да и как на таком экране текст набирать, фиг его знает. Ногти мешают. А ногти у Люси были длинные. Тогда еще у девушек не было умения набирать текст на виртуальной клавиатуре с длинными ногтями. Это ведь был настоящий скилл, быстро клацать по кнопкам обычного телефона. Вот у Люси этот скилл был. Ну, а мне интересно. Говорю, а что ты с ним делать собираешься? Люся отвечает, повезу на Горбушку. Вроде там уже научились разблокировать и русский язык включать. Напомню, что тогда в айфонах не было, кажется, русского языка и русской клавиатуры, это надо было делать анлок, взламывать операционку и ставить туда ручками все необходимое. И я говорю Люсе, слушай, а хочешь, я все сделаю? А заодно похожу с ним и напишу что-то. Интересно ведь, как журналисту. А ты ведь все равно пока ходишь с нокией. Люся говорит, да, забирай. Я все равно скорее всего не буду пользоваться. Может потом мне нокию свою подаришь. Потом пошли гулять, потом я засел играть на PS3 в CoD, что-то было не до айфона.

На самом деле я вас обманываю. После того, как айфон попал ко мне в руки, я просто не занимался ничем другим. Как пользователь разных телефонов, смартфонов, КПК, я понимал, что моя гаджетная жизнь больше никогда не будет такой, как прежде.

Помню, до ночи скачивал все необходимое для взлома, курил форумы и статьи на iPhones, тогда еще только начавшем работать, читал, что про аппарат писал Эльдар на Mobile-review. Кстати, Эльдар тогда очень хорошо потроллил народ — после материалов, связанных с айфоном, к нему в ЖЖ прибежали и подписались десятки тысяч людей. Но, в любом случае, в возбужденном состоянии я лег спать, чтобы утром проснуться и одним махом осуществить взлом, установку русской клавиатуры, переткнул симку, перекинул данные, освоился с iTunes, качнул какого-то софта из репозиториев. Вы и слова такого не знаете. А тогда это были типа такие пользовательские островки софта, куда ты приходил прямо с айфона и искал там читалку, карту метро, карту города, путеводители, программы чтобы смотреть видео и чтобы заниматься другими развлечениями. Ведь не было App Store. И Apple Pay тоже не было. И iTunes у нас не работал. Да-да, нельзя было взять и купить себе музычки или кинчик. Вернее, можно было пользоваться, если у тебя американский аккаунт и американская, например, карта.

Короче, я был в восторге.

Все, что бесило и раздражало в старых смартфонах, здесь отсутствовало. Вообще, только с айфоном стало понятно, а что же бесило и раздражало. Большой сенсорный экран — но можно работать без стилуса. Обычный вход для наушников, пусть и с ограничением в виде узкой дырки, куда проходили далеко не все штекеры. Алюминий на задней части терся, но от этого он выглядел только круче — в конце концов, с вещей сдувать пылинки нечего, но и убивать специально не стоит. Связка железа и софта была гениальной, мне нравились шрифты, оформление меню, анимация. Здесь был отличный браузер — больное место тогдашних программ на мобилках, в тех же нокиях браузер был отстойный. Наконец-то пригодился Wi-Fi дома в паре с мобильным устройством, нет, и N95 тоже можно было подцепить, но браузер еле ворочался, другие программы тоже.

На айфоне же все летало! И с айфоном было безумно интересно копаться и ковыряться, как будто мы все снова вернулись во времена КПК и первых умных устройств. Тем более, тут был еще ведь и элемент дефицита, в Россию официально айфоны не поставлялись, не поддерживались никакими компаниями, пользователи все делали на свой страх и риск, но вся продвинутая Москва повадилась гонять на Горбушку за айфонами, аксессуарами и программной поддержкой. Тем летом появился серый рынок — тот, что кормит очень многих и сейчас. Горбушечка — кормилица обеспечила нас первыми чехлами для айфонов. Первыми подборками программ, устанавливаемых сразу после покупки за денежку. Здесь впервые появились всякие мошеннические схемы, когда продавали коробки с айфонами с муляжами внутри. Или просто выхватывали коробку из рук и убегали. Все было! Айфон стал модным подарком и модной взяткой. Некоторые люди не пользовались никакими программами, а только звонили с айфона, потому что просто приятно в руки взять! Появился интерес к Apple вообще, к компьютерам, ноутбукам, к плеерам. Комплектные наушники стали все чаще мелькать в метро! Вопрос в офисе «Эй, у кого есть зарядка для айфона?» стал абсолютно нормальным; собственно, остался нормальным и до сих пор. Появились конторы, занимающиеся кастомизацией айфонов. Стразы, аэрография, хочешь черный корпус, братан? Сделаем! Появились сервисы с вывесками «Ремонт iPhone, Apple». Появились шутки про найденные айфоны, когда за месяц никто не мог понять, а как его разблокировать и ответить на звонок. Узнаваемые мелодии звонков заставляли улыбаться. «Маримба», «Ксилофон», «Робот», «Фантастика» — у меня очень долго стояла «Фантастика». И за громкость звонка стоило любить айфон.

Да и вообще, не любить айфон у меня лично не было ни одной причины. Я обожал тот аппарат! Радовали всякие мелочи, как оформлена программа SMS, что можно использовать микрофон, когда наушники в ушах — поднес ко рту, поговорил. Нравилась почта. Нравился экран! Сколько было прочитано книг, не сосчитать. Главное, когда брал в руки аппараты других производителей, было понятно — ребята, это может и хорошие, годные смартфоны, телефоны, но всем вам надо брать в руки айфон и срочно делать такой же айфон, только более годный. Некоторые так и поступили. В Nokia, в Samsung. Появились аппараты на андроиде. Но за Apple тогда уже было не угнаться! Вышел iPhone 3G и я немедленно сменил свои потертый первый айфон на 3G. Тут как раз и Люся начала ныть, типа слууууушай, а вернешь аппарат? Все уже вокруг с айфонами! Буду привыкать печатать на такой клавиатуре. Айфон я отдал, привел его к базовому состоянию — кстати, мне уже тогда очень понравилось, как у Apple организованы резервные копии. Распаковал дома iPhone 3G, подключил к компу кабелем, раз-два, такой же айфон, со всей начинкой, только новый.

Всем тогда лихо пришлось, в 2007-ом году. Дизайнерам сайтов понадобилось провести оптимизацию под экраны айфонов. Операторам и продавцам пришлось резко думать, как везти в Россию айфон официально. Производители аксессуаров чесались не долго и рынок оказался завален чехлами, держателями, клипсами, пленками, потихоньку подтянулись и производители аудиоустройств. Например, даже такие гиганты, как Bowers&Wilkins. Горбушечка-кормилица оживилась, заездили на красивых BMW первые миллионеры, заработавшие бабосики на продаже серых аппаратов, засуетились и все прочие любители наживы. Айфон стал безумно моден за те летние месяцы! Из США тащили в чемоданах, просили пилотов и стюардесс, просили командировочных, выгребали айфоны и аксессуары из Apple Store по всему миру — а таможенники лишь удивлялись сумасшедшим людям, не понимая, что на Руси цену айфона можно умножать на два, а то и на три. Большие дяди быстро прочухали, где тут бизнес и в Россию поехали не чемоданы, а фуры с айфонами, ж/д вагоны с айфонами, оптовики делали рассылки с ценами — да и делают до сих пор. Спокойный рубль способствовал обогащению. Благодаря айфонам одни уехали на ПМЖ в США. Другие поехали в багажнике в лес, потому что где деньги, там разного рода криминал. Занимали деньги, чтобы купить и перепродать, ну а при таких раскладах всегда велик риск.

Айфон не фигово так оживил экономику!

Те, кто ругали айфон, потихоньку оставляли старые смартфоны и осваивались с новой ОС — оказывается, за красивым меню скрываются самые широкие возможности! На вторичке повсплывало много богатых свежих флагманов, народ продавал свои нокии с припиской «продаю в связи с покупкой айфона». Писатели ПО ринулись писать программы для iOS, хотя и iOS тогда еще не было, ее анонсировали гораздо позже. Айфоны приспосабливали для использования в корпоративной среде. Айфоны появлялись в фильмах, сериалах, клипах. Айфон за какие-то пару месяцев стал культовой вещью, кардинально изменившей жизнью людей.

Я же наслаждался айфоном и в 2007-ом году, наслаждаюсь и в 2017-ом.

Эту штучку я написал просто потому, что скоро очередное мероприятие Apple и обязательно начнутся тухлые крики про «отсутствие инноваций», «ничего нового», «всё, сдулись!» и прочее. Все это было десять лет назад. Не нужны никакие инновации, пусть все будет так же хорошо, как и сейчас. И как было в прошлом!

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