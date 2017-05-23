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Android Pay: как настроить и как платить?

23.05.2017 6:10 9

Если у вас телефон на Android, то у меня хорошая новость, в России заработали платежи Android Pay, можете попробовать расплачиваться прямо с телефона, не доставая карточку из кошелька. В принципе можно было и раньше платить за покупки, используя смартфон на Android, например, Тинькофф-банк поддерживает такие операции, но для этого нужно каждый раз запускать приложение, подтверждать оплату, совершая лишние действие.

Какие банки поддерживают?

Пока что список банков состоит из таких организаций, впоследствии он будет расти.

  • «Альфа-банк»;
  • «Ак Барс банк»;
  • «Бинбанк» (на момент запуска только MasterCard);
  • «ВТБ24»;
  • ​«МТС-банк»;
  • «Открытие» (включая «Рокетбанк» и «Точку»);
  • «Промсвязьбанк»;
  • «Райффайзенбанк»;
  • «Россельхозбанк»;
  • «Русский стандарт» (на момент запуска только MasterCard);
  • «Сбербанк»;
  • «Тинькофф банк»;
  • «Яндекс.Деньги» (только MasterCard).

Android Pay: как настроить и как платить?

Какие телефоны поддерживают?

Все смартфоны на Android я тут замучаюсь перечислять, главное, чтобы присутствовала поддержка NFC, а в телефоне был Android 4.4 и выше. Кроме того, в списке требований значится наличие официальной прошивки, никаких кастомов. Также телефон должен быть без рута и без разблокированного загрузчика. Если не знаете, что это такое, вот и отлично, а если уже успели покопаться в начинке телефона, тогда не удивляйтесь, что могут быть проблемы. Android Pay: как настроить и как платить?

NFC работает в большинстве телефонов среднего класса, а вот с бюджетными моделями проблемы, вариантов с NFC не так уж много. Понятное дело, если у вас топовый Galaxy или Xiaomi, то этот вопрос не обсуждается, NFC у вас будет.

Соответственно, не забудьте включить NFC в настройках. И не беспокойтесь, заряд батарейки эта функция не жрёт.

Где взять приложение?

В теории программу можно найти в Google Play, но на момент подготовки материала утилиту нельзя было найти по поиску. Думаю, что после официального запуска проблем быть не должно. Вот ссылка на приложение Android Pay.

Как настроить телефон?

Процесс настройки телефона простой, достаточно ввести CVV-код и всё – остальные данные карты приложение возьмёт из аккаунта Google, если ранее добавляли карту для покупок в Google Play. Если не добавляли, тогда процесс будет чуть дольше. Открываете приложение, вводите данные карты: номер, имя владельца, CVC-код. Либо используйте для этого камеру, телефон сам всё отсканирует без лишних действий.

Android Pay: как настроить и как платить?

Для подтверждения действия также может потребоваться ввод отпечатка пальца и пин-кода для дополнительной безопасности.

Можете ввести несколько карточек, а при оплате выбрать нужную в приложении.

Нужно ещё за что-либо платить?

Нет, услуга бесплатная, никаких комиссий или абонентской платы.

Где мне совершать покупки?

Да в принципе, где угодно, лишь бы терминалы поддерживали системы PayPass и PayWave. Подносите телефон к терминалу и оплачиваете, при покупках до 1000 рублей PIN-код не требуется, но иногда нужно его указать или расписаться на чеке. Если опаерация прошла успешно, то услышите сигнал, подтверждающий платёж. Потом и SMS-ка с остатком денег на балансе придёт, если, конечно, подключен такой сервис.

Это безопасно?

Да. Во время оплаты создаётся некий одноразовый код, а не используются данные самой карты. Даже если кто-то и перехватит эти сведения, то они ничего не дадут злоумышленнику, бесполезные данные.

Мнение

Я не смог добавить карточку «Сбербанка» Master Card, а с VISA «Альфа-банк» и «Тинькофф» всё было в порядке.

Я уже давно пользуюсь Apple Pay, временами расплачивался и через приложение Тинькофф на Android-телефонах. Превратить смартфон в платёжную систему – отличная идея, особенно когда пользуешься в связке с часами. Приложил и пошёл дальше, для покупок в магазинах средства для более простого расставания с финансами и не придумать. Главное, чтобы терминалы работали и всё было настроено, а то временами возникают проблемы, да и некоторые заведения в Москве по-прежнему работают только по наличному расчёту. Полностью распрощаться с бумажными деньгами не получается, но жить становится удобнее, это факт.

Для магазинов технически подкованные люди – находка. Покупатели чаще совершают покупки просто потому, что им нравится новый способ тратить деньги. Это раз. Второй момент – люди быстрее проходят через кассы, меньше мороки, больше продаж. Третий момент – надёжность, простота и мобильность.

Источник: VC

Источник

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