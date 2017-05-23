Новая Nokia 3310: покупать или нет?
Сможет ли новая Nokia 3310 повторить успех легендарного прадеда? На дворе 2017 год, кнопочные телефоны уже почти вымерли, но тут возвращается она, известная во всём мире модель. Ну и кому она нужна за 3 990 рублей?
Я открываю коробку с новой Nokia 3310 и пытаюсь вспомнить, что было много лет назад, когда я проделывал ту же самую операцию, но с оригинальной 3310. Я покупал её в далёком 2002 году, телефон стоил около $90, плюс нужно было купить SIM-карту и чехол. Был у меня такой стрёмного вида прозрачный чехол на молнии. Казалось, что без него не обойтись, а он защитит телефон. Чехол я вскоре снял, а телефон оказался слишком прочным. Я ходил с ним два или три года, он пережил падения и пьянки, с ним ходили мои родственники и знакомые, а теперь раритет лежит на студии и периодически попадает в ролики к Валентину в качестве реквизита. Необычная у телефона судьба, за все эти годы я только батарейку поменял, в остальном – всё родное.
Современную 3310 со старой вообще ничего кроме названия не объединяет. Когда выходила 3310, она была относительно бюджетным (стоила в районе $150-200), но в то же хорошим в плане характеристик телефоном. Тогда радовались простым вещам вроде полифонии (мр3 мелодия на звонок казалась невозможной вещью), цветной экран в мобильнике был нереальной роскошью, а о социальных сетях никто и не слышал. Телефон должен был звонить и отправлять сообщения, всё, больше от него ничего не требовалось.
Да кому она нужна?!
А вот много кому. На Горбушке телефоны уходят влёт, причём ещё и дороже официально рекомендованных цен. Не за 4, а за 5-6 тысяч рублей гости рынка покупают эти разноцветные телефончики. Спрос хороший, не как на айфоны в первый день, но чувствуется, что соскучились люди по приятным кнопочным трубкам. Публика самая разные: одни берут просто так, поностальгировать вечером с фонариком на Nokia, другие планируют использовать на 200%.
Дмитрий, 30 лет: купил просто так, нравится яркий цвет, когда-то у меня была Nokia 3310, положу в ящик стола к другим раритетам.
Константин, 22 года: у меня iPhone 6s Plus, хочу маленький телефон на лето. Жаль, что на Nokia не работает Whatsapp, так бы и основную SIM-карту переставил, надоело айфон заряжать по 2 раза в день.
Анна, 28 лет: я куплю её маме, у неё старая кнопочная Nokia, совсем убитая. Эта проще по характеристикам, но маме кроме звонков и сообщений больше ничего не надо. Моим старым айфоном 4 она пользоваться не хочет.
Дизайн
Nokia 3310 маленькая, от мобильников подобных размеров я уже отвык, а тут буквально радуешься, какой же это лёгкий и тонкий телефон. Её можно засунуть в любой карман, она не ощущается. Плюс тут яркие цвета, Nokia создавала кучу оригинальных моделей в броских цветах, вот и 3310 продолжает традиции. Красный и жёлтый корпуса глянцевые, а серый и синий – матовые. Собран телефон очень плотно, заднюю панель я еле отстегнул, когда вставлял SIM-карту. Думаю, что и со временем ничего не разболтается и не придётся подкладывать бумажку под панельку. Благо, тут вообще внутри приклеен кусочек поролона во избежание проблем.
Управление
Тут нет кнопок регулировки громкости, как и в оригинальной модели, но по современным меркам не особо комфортно, звук меняется навигационной клавишей во время разговора. Кнопки с приятной белой подсветкой, всё отлично читается и хорошо видно.
Набирать тексты на физической клавиатуре приятно, более того, вспоминаешь давно забытые ощущения. Я сижу и пытаюсь вспомнить, когда делал это в последний раз. Наверное, когда ходил ещё с Nokia E71 и 72 лет 5 назад, пока окончательно не перебрался на iOS.
А помните, как раньше экономили деньги на переписке? Писали транслитом, сокращали до вот этих: privet, 4to delae6? А сейчас у меня тариф, куда входят 5 000 бесплатных SMS и я не знаю, куда их девать. Вот для таких целей и нужно покупать 3310, чтобы эсемеситься, как в старые времена.
Возможности
У телефона 2,4-дюймовый экран с разрешением 240х320 точек, на улице под солнцем данные видно нормально, можно набрать эсэмеску или номер телефона, вряд ли вы будете сидеть в интернете через браузер. Если намереваетесь покупать устройство в качестве модема для ноутбука, учтите, что тут нет поддержки LTE, а 3G-сети у нас и так перегружены, в Москве по крайней мере, поэтому работают не сильно быстро.
В телефоне стоит браузер Opera, гипотетически можно выходить и в социальные сети, но тут такой маленький экран, а качество снимков с камеры пугает качеством, поэтому я бы не стал заниматься такими экспериментами. Зато есть вспышка — телефон работает фонариком, можно летом на даче подсвечивать дорогу до удобств на улице.
Батарейка сменная, ёмкость 1200 мАч. Nokia говорит о 31 дне работы в режиме ожидания, сколько получится на практике – зависит от нагрузки. Думаю, что дней 10 со звонками и сообщениями телефон выдержит. Удобно, что для зарядки используется универсальный microUSB, не придётся париться с разъёмами.
Мне понравилось качество разговорного динамика, я помню, что в последних Nokia бюджетных серий передача голоса была не ахти. Многие вообще часто говорили, прислонив телефон к щеке обратной стороной, возможно, вы видели таких людей на улицах. Это не чудачество — просто так было лучше слышно, ведь в телефоне был моно-динамик и для звонков, и для общения. Теперь проблемы нет, разговаривать приятно. Если надумаете переставить SIM-карту из iPhone 7, то учтите, что тут microSIM — потребуется переходник для маленькой карточки. Жаль, что сразу в 3310 не сделали nanoSIM.
Внушительным ограничением телефона стала закрытая система — сюда нельзя ставить приложения, никакого WhatsApp или Telegram, используйте только стандартный набор программ. Что ещё? Есть FM-радио, слот под microSD, набор простеньких игрушек, включая ту самую Змейку.
Мнение
Вы ждёте совет, нужно ли покупать Nokia 3310 или нет? Сейчас, в 2017 году, телефон уже больше, чем центр для коммуникации. Тут собрана вся жизнь: фотографии из поездок, платежи, десятки подключенных сервисов: от такси до тиндера. И на фоне этого волшебства технологий явление Nokia 3310 ощущается так, как будто нашёл свой старый iPod, где залита музыка из 2000 года, включаешь, слушаешь и думаешь, ну и вкусы у меня были. Так и 3310: простые кнопочные телефоны всегда будут нужны, но глупо сравнивать её с бюджетными на Android. И так понятно, что можно добавить пару тысяч рублей и купить дешёвый гуглофон.
Новая Nokia 3310 для меня — это как открытка самому себе из далёкого прошлого. Как зарытая в землю временная капсула, которая со временем изменилась под воздействием почвы и радиоактивных дождей. Оболочка вроде и прежняя, а начинка уже совсем другая.
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.