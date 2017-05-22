Москва привыкла к дорогим машинам, премиальные авто уже стали обычными объектами в потоке, спортивные Porsche или AMG никого не удивляют. А вот редкие дизайнерские вещи всё ещё притягивают внимание.

Недавно стоим на светофоре, ждём, пока переключится сигнал, а вдруг сбоку подходит мужчина, стучит в окно. Опускаю стекло, оказывается, дядьку заинтересовала наша машина.

Он ещё ни разу не видел новую Toyota Prius. Машина — новинка для России, хотя в Америке или Японии уже давно продаётся. Но её формы вызывают неподдельный интерес, реальный шоумобиль, даже никакой дополнительный тюнинг тут не требуется. Внимание в транспортном потоке обеспечено в стандартной комплектации.

Toyota планирует продавать в России этот необычный автомобиль. Он отличается от большинства дизайном и начинкой, это гибрид, где смешались бензиновое прошлое и электрическое будущее. Машина из 2016 года выглядит так, как будто за окном 2127: ярко и футуристично.

На Prius мы покатались недолго, так что это не обзор, а скорее, оформленный набор впечатлений. Про дизайн я уже сказал, встречаем-то по одёжке, а наряд тут удался на славу, Prius’ы вообще отличались футуристичными очертаниями, а этот и вовсе выглядит пришельцем из XXII века. Чувствуется, что дизайнеры дали волю фантазии, а руководство компании не испугалось полёта мысли, а разрешило выпускать на свет такую диковинную игрушку, сотканную из множества линий и треугольников. Разглядывать Prius можно долго, я думаю, что такой дизайн или нравится с первого взгляда, или нет, третьего не дано, тут никаких компромиссов и желания угодить всем.

Toyota Prius — друг нашей измученной планеты, в том плане, что машина получила два мотора: тут связка электрического и бензинового. В интернете идёт бурное обсуждение того, что в наших реалиях с дешёвым российским бензином покупка такого гибрида — затея гиблая, отбиваться машина будет слишком долго, проще не париться и купить авто с классическим бензиновым мотором. Ну или дизелем, смотря что выбирать. Спору нет, аргументы логичные.

Вообще же, если подойти к вопросу шире, покупать машину и думать про экономию… проще ходить пешком, кататься на метро-автобусе или вызывать на такси для нечастых поездках, чем покупать авто и потом высчитывать каждую копеечку, сравнивая цены на заправках.

Но может о будущем стоит заботиться? Вдруг однажды нефть закончится, не на самокатах же передвигаться. Вот и обкатывает Toyota уже несколько поколений техники «будущего», предлагая экономить топливо. Для машины заявлен скромный расход — в районе 5 литров на 100 км. Причём пока едешь на машине, можно получать «ачивки» за сэкономленное горючее. Хотя такую бы штуку было бы забавно поставить на Land Cruiser 200, бензиновая версия которого потребляет бензин вёдрами.

Во время езды на экране видно график — машина учит ездить плавно и экономично, награждая виртуальными достижениями за аккуратную езду. Фанат Гринписа будет в восторге, ну где ещё вы оцените расчёт поездки с учётом вреда для окружающей среды? Даже как-то неловко в этой машине ехать и курить, сразу хочется заняться каким-нибудь видом спорта. Податься в Калифорнию и записаться на курсы сёрферов, к примеру.

По мере того, как едешь на машине, начинаешь играть с полоской данных. Придавил газ — машина ускорилась, работает ДВС, отпустил — перешли на электромотор, во время движения можно и батарейку заряжать, о чём скажет индикатор на панели приборов. Очень наглядная анимация!

Движок запускается кнопкой, переводим коротенький селектор коробки и поехали. Можно задать режим — Power, Normal и Eco, самый пригодный для езды — первый, в остальных машина уж очень меланхоличная и неспешная. Шумоизоляция тут обычная — не самая тихая машина, но и не самая гулкая, для города — нормально, да и подвеска достаточно мягкая, ехать и спереди, и сзади комфортно, сиденья хорошие. Хотя высоким водителям не очень понравится, как лежит руль — нет регулировки по высоте, он слишком низко расположен. Ещё высоким водителям плохо видна проекционная панель на лобовом стекле, приходится ёрзать на сиденье, чтобы найти удобное положение.

Можно ли всё время ездить на электромоторе? Да, но есть ограничения. Он разгоняет авто до 30 км/ч, после чего включается бензиновый мотор. А ещё тут ограничен запас хода, целый день кататься не получится, разве что потихоньку дёргаться в московских пробках, но тогда из-за медленного движения в режиме старт-стоп и батарея быстро садиться, а для её подзарядки нужно раскочегарить бензиновый движок.

Салон у Prius оформлен просто, но это же Toyota с её лаконичностью и минимализмом. В центре панели большой цветной дисплей медиа системы, в салоне приятно играет система JBL, звук из (14?!) колонок. У Toyota, увы, нет наворотов вроде Apple CarPlay или Android Auto, так что модной медиа системы для полного счастья не хватает. А жаль, одним Bluetooth покупателя уже не удивишь. Между водителем и передним пассажиром проходит тоннель с »тазиком», где расположены выемки для стаканчиков и отверстие для беспроводной зарядки. Тут же присутствует «прикуриватель» и USB-порт для подключения кабеля, если хочется зарядить телефон классическим способом. iPhone, вот, беспроводной зарядкой не отличается, а садится быстро.

Отделка простая — много глянцевого пластика с разными переходами и вырезами, полная противоположность той же строгой и в меру чопорной Camry. Жаловались, что надоели скучные интерьеры, вот вам такой необычный! Тут даже кулиса автоматической трансмиссии такого микроскопического размера, что больше похожа на джойстик игрушечной машинки. Но нет, всё реально работает, всё серьёзно, зато переключать режимы можно пальцем, ну и дела.

Я так и не понял, зачем в машине такая большая глянцевая черная накладка спереди, обрамляющая медиа панель. Она проходит на небольшом расстоянии от белого пластика, собирает пыль и обрывается перед дверями. Смотрится как-то странно.

Сидишь низко, над головой спереди много свободного места, спереди широкая светлая панель, а по бокам крупные окошки — смотришь по сторонам, а люди в соседних машинах по потоку смотрят на тебя. Тут или тонироваться надо, или привыкать к повышенному вниманию. Отличная машина, если хочется заводить новые знакомства.

Если вы пролезете в интернет, чтобы побольше узнать о машине, то часто встретите под статьями и обзорами шаблонные фразы. Содержание такое: да зачем нужен этот Prius, если за те же деньги можно купить Camry в топовой комплектации.

Toyota специально решила продавать в России машину, сотканную из противоречий? Такой тонкий троллинг сурового автомобильного коммьюнити, где судят о практичности машины по вместимости мешков с картошкой в багажник? Возможно, но Prius — это не странная экзотика, которая служит молчаливым укором пожирающим бензин многолитровым монстрам. Toyota Prius популярна в Японии, её полюбили и в Америке, где вообще модно быть дружелюбным к окружающей среде и беречь растительность вокруг себя.

Так зачем тогда покупать этот Prius? Машины предыдущих поколений людям понравились, нашлось 8 млн покупателей, среди них были и россияне. В чём смысл покупки экзотического авто? С нашими затратами машина будет «отбиваться» лет 5, а то и 7. А там уже пора и новую покупать. Да, у машины яркая внешность, но спорная для наших краёв сущность. Я думаю, что покупатель Prius — такой весёлый человек, который хочет ездить на концепт-каре и любит необычные вещи. А экономия топлива тут вторичный вопрос, по крайней мере, в России.

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