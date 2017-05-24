Может вы еще не заметили, а Instagram по своим охватам и серьезности – это полноценная социальная сеть, на которую делают ставку многие пользователи, не меньше, чем делают ставку на YouTube блогеры. Instagram-блогер – это уже работа и в какой-то степени профессия. Люди зарабатывают денежку там и не малую. К примеру, аккаунт с миллионом подписчиков может зарабатывать до 500 000 рублей в месяц.

Instagram как платформа продолжает динамически развиваться копируя лучшие фишки у конкурентов, к примеру у Snapchat. На этот раз социальная сеть представила обновлённые Истории, основанные на местоположении и хэштегах, заодно создав новое место для отображения рекламы.

Теперь, помимо привычных Историй людей, на которых вы подписаны, приложение будет отображать также и те, которые соответствуют определённому хэштегу либо местности. Например, История с тегом #химки будет отображаться в результатах поиска вместе с обычными постами, содержащими данный тег.

Snapchat имеет схожую функцию “Our Story” — фото или видео привязанные к конкретному событию или месту. Отличие реализации от Instagram состоит в том, что здесь подборки создают специальные алгоритмы, а не люди.

Руководитель сервисов Instagram Блэйк Бэрнс говорит, что использование алгоритмов помогает генерировать большее количество Историй в короткий срок. Он также отметил, что модераторы будут время от времени просматривать нецелевые подборки и удалять их.

Картинка с сайта Recode

Аналог функции Snapchat также подарит дополнительное место для рекламы и монетизации, но на первых порах Instagram не будет размещать там рекламу.

О том, почему Instagram – это крутая социальная сеть и как ей правильно пользоваться мы уже писали отдельный материал, обязательно прочтите его.

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