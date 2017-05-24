Давайте поговорим об играх. И не о виртуальных вроде Pray или Battelfield 1, а про обычные игрушки, которые можно подержать в руках и вырваться из вирутального мира. Самая популярная игра этого года – спиннер. Они нравятся взрослым и детям, их собирают и коллекционируют, показывают смешные ролики и тратят сотни долларов на новое модное развлечение.

Это не новинка

Спиннеры появились 25 лет назад, игрушку придумали для непоседливых детей, которые вечно хотят что-то покрутить в руках или даже сломать, вложив всю свою кипучую энергию. Так зачем ей пропадать, если можно заняться чем-нибудь увлекательным? Но игрушка-волчок не выстрелила, не заинтересовала она производителей игрушек.

Почему спиннеры не стали популярными в середине 90-х годов? Я думаю, что виноваты электронные игры, на тот момент любая электроника была редкостью, школьники радостно хватали в руки всё, где был экран. Теперь пошёл новый цикл: и взрослые, и дети за 20 лет наигрались в электронные игры и охотно пробуют новые развлечения.

Прелесть спиннеров в том, что выбор не ограничен: разные дизайны, конструкции, размеры. Общий принцип работы остаётся неизменным: спиннер вращается на подшипнике, ему не нужны зарядка и аккумулятор, по сути – вечная игрушка. Главная задача – удержать спиннер пальцами, чтобы он вращался как можно дольше.

Как и в любом деле, тут появляются свои хитрости и тонкости, любители заморачиваются с материалами и подшипниками, стараясь продлить вращение спиннера как можно дольше, а также проделывают эффектные трюки, всё это интереснее смотреть на видео.

Узбагойся

Вспомните, какой популярностью недавно пользовались книжки-раскраски. Так называемые стресс-раскраски якобы позволяют расслабиться взрослым, измученными офисными буднями. Кажется, что бред какой-то, но я видел 25-30 летних людей, раскрашивающих на работе такие книжки. Мда. Теперь те же самые люди покупают и спиннеры, потому что те обладают аналогичным целебным свойством – уменьшают чувство тревоги у взрослых, а детей тоже увлекает этот нехитрый процесс.

Вращают же ручку в руках или карандаш, когда нервничают, вот и приходит на место пишущим предметам спиннер, который позволяет проделывать разные интересные трюки. Можно ещё вспомнить о китайских шариках, чётках – человек как будто отвлекается, разгружает голову на время.

Дёшево — надо брать

Скажете, что это бред какой-то? Возможно и так, но спиннеры бьют рекорды продаж, а экономика наука точная, тут или есть спрос, или нет его. В США сейчас это самая популярная игрушка, благо, она совсем дешёвая – стоят спиннеры около $5-7.

Как обычно, подсуетились китайцы. Автор изобретения в своё время не стала продлять патент, подумав, что раз уж за 10 лет интереса к спиннерам не появилось, значит, и будущего у них нет. Но она ошиблась, сейчас китайцы продают небольшие партии из 100 спиннеров по $150. Учитывая, что продать их потом можно в 3 раза дороже, неплохой заработок для маленького бизнеса. Но бывают и дорогие спиннеры, вопрос в дизайне, размерах и цене.

В Америке спиннеры уже запрещены в школах – слишком отвлекают детей от занятий. Какая судьба у спиннеров в России? Пока у нас это развлечение только набирает обороты. Впереди время летних каникул, целевая аудитория уходит на каникулы, самое время потренироваться и покачать навыки, чтобы потом осенью, когда начнётся новый учебный сезон, блеснуть вращением спиннера.

Как обычно, лучшее средство на проверку популярности — реплики из соцсетей.

Крутить спиннер на носу вообще классная тема, только в глаз больно может упасть. — к̇лючник (@damn_smoker) May 11, 2017

Ох уж эти фиджет спиннеры. Так и вижу современную молодежь. В одной руке смартфон в другой фиджет спиннер, а в зубах вейп. Киберпанк какой-т — Родион Киевский (@orahcool) May 24, 2017

Ребят думаю взять фиджет спиннер, какие подводные камни есть? Какая модель лучше? Хочется крутить в инсту снимать и не париться — dj bassboost (@4EU3) May 16, 2017

мне не нужен спиннер —

у меня уже есть муж,

который только крутится и ничего не делает — Lea Alter (@lea_alter) May 14, 2017

Придумал идеальный видеоблог: дети Дружко и Биг Рашн Босса реагируют на то, как Николай Соболев распаковывает спиннер с Алиэкспресса. — Джони Айв (@JonnyIve_Rus) May 13, 2017

на зп куплю водки и фиджет спиннер — frankfurt schoolboy (@vityasamara) May 12, 2017

Источник: РБК, Focusfied

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