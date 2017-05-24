AirPods — будущее Интернета вещей? Как вам такая мысль? Вы знали, что AirPods по вычислительной мощности шустрее iPhone, который выпустили в 2007 году? Давайте порассуждаем об этом.

Хожу уже 3-й месяц с AirPods. Прикипел к этому гаджету. Очень удобно и подкасты слушать, и спортом заниматься, и просто разговаривать по телефону. Иногда в них даже засыпаю. Есть некоторые неудобства, к примеру регулировка громкости голосовыми командами, но, думаю, в будущем это как-то исправят.

AirPods – это не просто беспроводные наушники, они могут быть чем-то большим, чем просто замена привычным наушникам. Например, они имеют все шансы стать центром Интернета вещей. Тому самому IoT, о котором говорят который год подряд, но никто его не видит.

AirPods распроданы по всему миру

Многие восприняли продукт как провал, в основном из-за высокой цены ($159) и странного внешнего вида. Буквально вчера меня на улице приколол знакомый: “молодой человек, у вас кажется из уха какая-то херня торчит”. Тем не менее, зайдя в любой Apple Store, вы обнаружите, что все запасы AirPods распроданы. Я был в Apple Store в Барселоне — наушников не было. Мой товарищ вернулся из Нью-Йорка и смог купить их со второго раза. Дефицит, завозят новую партию в понедельник, во вторник утром наушников нет.

AirPods все еще не совершенный продукт

Когда был представлен первый iPhone, он имел множество ограничений (вспомнить хотя бы отсутствие буфера обмена) и каждый год он становился всё лучше. Почитайте материал Сережи Кузьмина, как он использовал свой iPhone в 2007 году.

Дебютные AirPods тоже имеют ряд недостатков, как для беспроводной гарнитуры. Однако, Apple показала, что двигается в сторону помощников, управляемых голосом. Да, AirPods – это хорошее устройство для общения с вашим смартфоном при помощи голоса.

iPhone в вашем ухе?

Интересный факт в своём Твиттере написал @BrianRoemmele: “Вычислительная мощность AirPods больше, чем у первого iPhone”, она эквивалентна трём ядрам Cortex.. Вы можете себе представить? Мощность наушников больше чем у первого iPhone!

Борьба искусственных интеллектов

Все мы знаем, что Google и Amazon уже давно бодаются в битве лучшей технологии распознавания голоса в своих колонках Home и Echo. Увы, для русскоговорящего пользователя все новинки голосовых помощников бесполезны, а когда они освоят наш язык, это вообще загадка, быстрее и легче овладеть английским.

Кроме того, то, что делают Amazon и Google, это попытка обуздать голосом вашу гостиную. Это ведь колонки, которые должны стоять на одном конкретном месте.

Разговаривай с ней!

Такова особенность ИИ — он как бы учится во время общения с вами, поэтому производители призывают чаще пользоваться помощником, чтобы он быстрее превзошёл конкурентов. Вот четвёрка “вороных”, которые активно работают над этим: Apple, Google, Amazon и Microsoft. Но как можно обучить искусственный интеллект, когда большую часть времени вы находитесь вне дома?

ИИ в вашем ухе

AirPods в плане ”приближённости” к пользователю превосходят конкурентов, так как находятся в ухе пользователя — в непосредственной близости от него. Хоть 24 часа в сутки общайся с Siri. Я уже сейчас провожу небольшой эксперимент и слежу за тем, насколько поумнеет мой голосовой помощник спустя месяц моих плодотворных бесед с Siri.

ИИ становится реальностью

Это всё напоминает фильм “Она” 2013-го года. В нём затронута тема тесной коммуникации между человеком и искусственным интеллектом. Почему не сделать это реальностью? Если вы не смотрели этот фильм, то сейчас же найдите его и пересмотрите. Более точного видения того, что ждет нас в будущем операционных систем и голосовым ассистентов я еще не видел.

Apple — подключи AirPods к облаку и дело в шляпе.

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