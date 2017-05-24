Огромная корпорация любит собирать данные. Google знает, когда просыпаешься, идёшь на работу, какие увлечения радуют и куда хочешь поехать отдыхать. И всё это нужно для одной простой цели — продавать рекламу тем, кто нуждается в подходящих товарах.

Раньше Google отслеживала интернет-покупки, теперь компания хочет знать, что вы покупаете, когда идёте в обычные магазины. Она запускает новый инструмент, он подсчитает, сколько денег оставляют покупатели в реальных магазинах после кликов по рекламным объявлениям.

Аналитика будет работать следующим образом: система сопоставит данные по кликам на баннерах тех, кто залогинен в систему с Google-аккаунтами, где уже забиты данные пластиковых карт, с тратами по кредитным и дебетовым картам в магазинах. Google говорит, что компания не сможет посчитать, сколько вообще вы тратите денег или что именно покупали.

У Google есть доступ приблизительно к 70% пластиковых карт американцев, благодаря сотрудничеству с компаниями, которые следят за этими данными.

Таким образом, Google выстраивает цепочку: продавец подаёт заявку на рекламу — публикация баннера — клик потенциального покупателя — продажа в магазине — статистика для продавца.

Раньше такой информации не было, продавец после рекламной кампании в интернете мог подумать, что потратил средства впустую, теперь ситуация изменится. Ведь если будет прозрачный инструмент, тогда магазины начнут тратить больше денег на рекламу в интернете, чтобы привлечь покупателя. Для продавцов и Google это только плюс, но обрадуется ли этому покупатель?

Информацию Google берёт и в своих сервисах: Gmail, YouTube и Android собирают пользовательские данные. Google знает, что вы хотите, учитывая ваши поисковые запросы и ролики, что вы смотрите. После этого вам направляют адресованные рекламные объявления. Затем уже компания может проанализировать, когда вы нажали на объявление и совершаете ли покупку в онлайне.

Кто-то скажет, мол, нет, какая реклама, за нами следят, кругом враги. Ну что тут ответишь, покупайте Nokia 3310 и носите шапочку из фольги, если так будет спокойнее.

Источник: Latimes

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