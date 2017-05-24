Руководитель любого предприятия, владелец бизнеса вне зависимости от сегмента деятельности мечтает максимально оптимизировать бизнес-процессы. Особенно это касается заведений общественного питания, ресторанов, кафе, баров и кондитерских кофеен. Благодаря развитию информационных технологий сегодня можно воспользоваться специальной программа iiko, которую начали разрабатывать в августе 2015 года. При появлении на рынке этого программного обеспечения стало намного проще автоматизировать работу ресторана, сделать его доступным и увеличить эффективность бизнеса.

Самым главным преимуществом этого программного обеспечения является возможность осуществлять ведение базы и всех производственных процессов, а также регулировать и контролировать продажи, финансы и учет продукции на складе. ПО может использоваться как предпринимателями, так и руководителями предприятий, работать в программе также может простой персонал и даже гости заведения общественного питания. Это приложение гарантирует всеохватывающую оптимизацию, позволяет вести управленческий и финансовый учет, управлять персоналом и мотивировать его на выполнение задач, управлять сетями ресторанов удаленно и локально. С помощью этого приложения можно автоматизировать торговые процессы и контролировать расходы и доходы, мониторить закупочные цены и автоматически изменять стоимость блюд в меню, максимально оперативно обрабатывать заказы посетителей, повышая таким образом эффективность работы заведения и, соответственно, его репутацию у гостей.

Программа iiko позволяет формировать рабочие смены, учитывая разные нюансы, обеспечивать расчёт зарплаты с учетом коэффициента эффективности. Также в этом приложении происходит автоматическое начисление премий, благодаря которым можно поощрять сотрудников и мотивировать их к еще лучшей работе. Благодаря специальному модулю программное обеспечение легко позволяет проводить семинары и аттестовать работников ресторанного бизнеса. На сайте «Софт Ростов» можно приобрести такое ПО, а также заказать программы для автоматизации магазинов, складов, гостиниц, приобрести торговое оборудование, системы видеонаблюдения и кассовые программы. Познакомьтесь с нашими услугами на сайте, изучите разные модули, которые позволяют вести видеоконтроль бизнеса, инвентаризацию, учет и планирование, чтобы подобрать для себя идеальный вариант программного обеспечения.