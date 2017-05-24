DJI — единственная китайская компания, которую язык не поворачивается назвать китайской. Уж слишком крутой отрыв по качеству продукции с остальными брендами. Сейчас я говорю про отрыв не только в сравнении с китайскими брендами, а с брендами по всему миру.

Когда я тестировал DJI Mavic Pro, то впервые за долгое время впал в детство: я бегал, как озабоченный и встревоженный ребёнок и не мог нарадоваться. Какое качество сборки, какая продуманная конструкция. А главное, управлять сможет даже дитя! Вот правда, как будто управляешь дроном в игре Watch Dogs 2. Поднял в воздух его, а он сам стабилизируется, возвращается в случае разряда аккумулятора. Подул сильный ветер, птицы толком летать не могут, а Mavic Pro держится молодцом. Не гаджет, а мечта. Мечта, которая поместиться в любой рюкзак.

Зашел на сайт партнера, смотрю на цену — $1300, смотрю на дополнительный комплект “летуна” с двумя дополнительными аккумуляторами, переходником, который превращает эти батарейки в Power-Bank, еще плюс $1000 к ценнику. Итого $2300. Пока подожду до лучших времен. И тут бум! DJI Spark, для таких скупердяев как я.

DJI показала новый дрон Spark на мероприятии #SeizeTheDay, которое только что закончилось в Нью-Йорке. Он стал самым дешёвым летающим роботом компании — всего $499. Да, всего! Если думаете, что $499 за коптер это дорого, то попробуйте полетать на каком-то китайском шлаке за $300 и все поймете. За такую же стоимость можно напрячься и купить какой-то DJI Phantom 3, только вот денег на раба, который будет переносить все это на своём горбу вы точно не найдете. Тут ведь кайф весь в портативности. Посмотрите вот это видео где Кейси Нейстат и Маркес Браунли тестируют новую “игрушку” от DJI.

Этот дрон меньше чем Samsung Galaxy S8! Он помещается во внутренний карман джинсовки. Да это мечта! Судя по видео, даже тестовый образец круто балансируется в воздухе. Да, видео только FullHD, и только двухосевая стабилизация, но ничего, этого вполне достаточно для хороших футажей в воздухе. Кстати, цветопередача, по какой-то причине у Spark более честная, по сравнению с Mavic Pro, второй уж слишком перекрашивает все.

Аппарат поддерживает ActiveTrack и TapFly, доступные во флагманском Phantom 4. Управлять дроном можно жестами или со смартфона на расстоянии 100 м. Батарея выдержит 16 минут полёта, а зарядка происходит через разъем microUSB. Дополнительный набор из хаба для зарядки, дополнительной батареи и защиты для лопастей стоит $200. Максимальная скорость — 50 км в час. Новая функция QuickShot позволяет снимать минутный футаж и редактировать его за 10 секунд.

Дрон доступен в белом, чёрном, жёлтом, зелёном, голубом и красном цветах и предзаказы уже открыты в США. А я в свою очередь звоню друзьям дистрибьюторам и оставляю заявку!

Источник