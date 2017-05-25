Вот и пришло время подбить результаты работы вируса WannaCry. Сотни тысяч выведенных из строя компьютеров, заморозка рабочих процессов больших предприятий по всему миру. Во сколько же это ценинивается в денежном эквиваленте?

Эксперты компании KnowBe4, которая занимается компьютерной безопасностью, провели исследование и оценили ущерб от вируса-вымогателя, который парализовал работу тысяч учреждений 12 мая, в один миллиард долларов.

Ущерб оценен по перебоям в работе, потерянным данным и потере репутации.

По состоянию на 25 мая, злоумышленники получили более 126 тысяч долларов выкупа за восстановление данных.

https://mobile.twitter.com/actual_ransom/status/867560917172617216?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fnews%2F2017%2F05%2F25%2Fuscherb-ot-virusa-vymogatelya-wannacrypt-otsenili-v-milliard-dollarov

При 200 тысячах пострадавших компьютеров на счета хакеров поступило всего 300 платежей. По словам экспертов, распространение вируса вышло из-под контроля самих создателей. Комичная ситуация во всех смыслах, пользователи старых операционных систем пострадали по собственной халатности использую устаревшую и дырявую версию операционной системы, а создатели вируса сами не могут угомонить свое детище.

Microsoft сделала жест доброй воли и выпустила “заплатку” для старых и не поддерживаемых операционных систем. Многих пользователей можно понять, программное обеспечение используется годами, работает вроде бесперебойно, а переход на новую Windows 10 вызовет колоссальные потери, как денежные, так и временные. Но тут уже надо выбрать, или безопасность и дополнительный расходы, либо вот так незапланированный коллапс.

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