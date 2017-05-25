Сейчас очень хорошее время обновить свою домашнюю мультимедийную систему, потому что ВНЕЗАПНО появилось отличное предложение на один из лучших саундбаров Bose SoundTouch 300: скидка 43%, цена 33 000 рублей, знающие люди могут не поверить, но ситуация такая, какая есть. Напомню, раньше было около 60 000 рублей, потому что вещь продвинутая со всех сторон, и красивая, и функциональная, и звучит, и, просто очень крутая и на долгие годы. Попробуем поговорить про Bose SoundTouch 300 подробнее.

Стекло и металл

Саундбар? Это такая пластиковая штуковина? Не в случае ST 300, верхняя часть из стекла, гриль из металла, хорошо подобранные габариты позволяют разместить саундбар под телевизором или повесить на стену (крепления продаются отдельно). По опыту скажу, что за устройством легко ухаживать, смахнул пыль тряпочкой и все. Куча разъемов, HDMI ARC (Audio Return Channel), простой HDMI, «оптика», вход Ethernet для настройки подключения к системе SoundTouch, вход для подключения сабвуфера, вход для подключения «наушников» ADAPTiQ, даже microUSB для сервисных нужд.

Все это немного пугает, но в жизни нужно лишь распаковать саундбар, поставить под телевизором, подключить к сети, подключить к телевизору по HDMI или оптике, достать обод ADAPTiQ, не паниковать, придерживаться указаний саундбара! Русский язык есть!

Фантастическая настройка

С ADAPTiQ на голове вы будете похожи на пришельца, но в Bose ничего не делают просто так! У каждой комнаты свои акустические параметры, у каждого устройство — свои! Нужна дополнительная настройка, вот этим и занимается ADAPTiQ. В ободе находится микрофон, саундбар издает звуки, понимает, как реагирует микрофон, чуть прибирает высокие или низкие, или, наоборот, не прибирает. В общем, это примерно как настройка эквалайзера. Далеко ADAPTiQ убирать не надо, если решите купить для ST 300 сабвуфер или «тылы», вам обод еще понадобится.

Меняется ли звук после настройки? Да. Вы можете не почувствовать особой разницы при просмотре какого-то спокойного сериала, но включите что-то вроде «Тихоокеанского рубежа» и сразу услышите все, что нужно услышать.

Да, пульт ДУ в комплекте универсальный, поддается настройке, тут можно включить Bluetooth, перейти к системе SoundTouch и предустановкам, управлять телевизором, Blu-ray проигрывателем, приставкой (пока еще не научился работать с PS4 Pro, потому что нет времени).

Саундбар быстро включается и выключается, проблем в работе, беспроводной связи сабвуфера и тылов не было за четыре месяца эксплуатации. Легкий доступ к разъемам помогает при необходимости переткнуть кабели, утащить саундбар в другую комнату.

Система SoundTouch

Вкратце: Bose SoundTouch 300 может стать частью мультирум Bose, это значит, что со смартфона, планшета или компьютера можно управлять всей музыкой в доме. Сценарий может выглядеть так, в гостиной у вас стоит Bose SoundTouch 300, подключенный к телевизору, в спальне Bose SoundTouch 10, на кухне Bose SoundTouch 20. На всех можно запустить один трек, или на каждой системе свой, управлять громкостью; среди сервисов есть Spotify, потихоньку становящийся известным и в России, Deezer, интернет-радио, можно запускать композиции и с ПК, и любых «маков».

Если вы думаете, что вам оно не надо — может и не надо, но в жизни SoundTouch легок в освоении, все АС легко и просто настраиваются, сами обновляются, между ними легко переключаться. В моей собственной семье сценарий использования SoundTouch похож на описанную выше картину, только вместо одной системы SoundTouch 10 использую две в разных комнатах, плюс SoundTouch 300 с дополнениями для гостиной. Если везде включить один трек, дом запоет, переходя из комнаты в комнату наслаждаешься музыкой и все управление — вот оно, в красивой программе на айфоне.

Bluetooth

Не просто саундбар, а удобнейшее устройство для воспроизведения музыки самыми разными способами; видимо, у инженеров Bose была такая программа. Никаких ограничений для пользователя, поэтому про Bluetooth в официальных материалах говорят часто. Для переключения в режим Bluetooth нужно нажать кнопку на пульте, затем SoundTouch 300 легко обнаруживается, подключается, вуаля, можно слушать все, что угодно со всего, чего угодно. Я пробовал айфон и айпад, никаких перебоев, качество звука отличное, если вы пользуетесь SoundCloud или хотите послушать музыку из памяти смартфона, это тот самый вариант.

Сабвуфер

После покупки Bose SoundTouch 300 неизменно появится вопрос, а куда двигаться дальше? Особенно, если часто смотрите кино, один или с семьей, играете в игры, слушаете музыку и хотите получить еще больше позитивных эмоций. Инженеры Bose радикально позаботились о том, чтобы вы знали, куда двигаться. Для Bose SoundTouch 300 можно докупить басовый модуль Bose Acoustimass 300, он выполнен в том же стиле, что и саундбар. Сверху стеклянная панель, под ней располагается огромный излучатель с хитрым воздуховодом, что позволяет добиться «громоподобного» баса — было бы желание! В обычной жизни Bose Acoustimass 300 добавляет драматизма к любой сцене, к любому сценарию использования. Есть три интересных момента в использовании модуля. Во-первых, он подключается без кабеля к Bose SoundTouch 300, можно провести настройку с помощью комплектных «наушников» с микрофоном. Во-вторых, несмотря на размеры, «Акустимасс» можно попытаться спрятать — и в этом случае будет тяжело засечь, откуда же исходит звук. В-третьих, уровень громкости сабвуфера поддается регулировке с комплектного пульта ДУ.

Тылы

Кроме сабвуфера, семейство SoundTouch 300 имеет еще одного любопытного участника, вернее, даже двух. Это тыловые громкоговорители Bose Virtually Invisible 300, по своему опыту могу сказать, что лучше их заказывать с фирменными стойками — кабели прячутся в изящных длинных ножках, «тылы» на стойках легко приткнуть около мебели, спрятать за диван или даже между стеллажей на кухне или в гостиной. Если сабвуфер отвечает за бас, то Bose Virtually Invisible 300 дадут вам больше объема, ощущения пространства. В игре легко понять, откуда бежит враг или где именно раздался взрыв. И это не какие-то рекламные слова, а опыт эксплуатации — в играх смело можно включать воображение и звук поможет погрузиться в атмосферу, задуманную авторами. Ну а в зрелищных фильмах качественный объемный звук помогает получить больше эмоций.

Самое же интересное, что и сам по себе Bose SoundTouch 300 очень хорош — смело можете начать улучшать звуковую атмосферу с саундбара и уже потом, поняв свои потребности, двигаться дальше.

Звук

Саунбар устроен необычно, впрочем, как и любая другая техника Bose, динамики расположены под углом для создания оптимальной звуковой сцены, технология называется PhaseGuide. Вторая технология связана с воздуховодами внутри корпуса, называется QuietPort, благодаря ей меньше искажений. Речевая разборчивость отличная. Музыку слушать приятно. Кино, игры — оценка отлично. Очень хорошо, что такие вещи как Bose SoundTouch 300 очень легко понять сразу, просто послушайте в салоне перед покупкой, поймете, за что просят деньги. В Bose не распространяются насчет подробных характеристик и предлагают довериться профессионалам — окей, так стоит сделать.

Тонкости

Саундбар поддерживает аудиоформаты Dolby Digital, DTS; возможные подключения это и HDMI, и HDMI Arc, поддерживается 4K pass-through. Для системы такого уровня (и такой цены) всего вышеперечисленного больше чем достаточно, ну а если нужна поддержка DTS-HD, стоит посмотреть на более серьезные домашние кинотеатры, Bose в том числе (кажется, это Lifestyle 600/650). Саундбар поддерживает HDCP 2.2 и HDMI 2.0b (18 GBps), есть поддержка Dolby Digital и DTS, но вот с TrueHD или Master Audio ST 300 не справится. Система обновляется через приложение Bose SoundTouch, не забывайте периодически открывать программу на предмет загрузки нового ПО для саундбара.

Если по технической части остались вопросы, с удовольствием ответим в комментариях.

Акция

Как уже было сказано выше, сейчас у наших коллег из SoundProLab хорошая скидка на Bose SoundTouch 300 — 43%, кроме этого, предлагаются очень интересные комплекты:

Больше низких частот; подключите басовый модуль Bose Acoustimass 300 и получите домашний кинотеатр Bose 3.1 по цене 91 323 р. (вместо 115 980 р.).

Больше пространства; подключите тыловые громкоговорители Bose Virtually Invisible 300 и получите домашний кинотеатр Bose 5.0 по цене 59 323 р. (вместо 83 980 р.).

Совершенное решение: подключите басовый модуль и тыловые громкоговорители и получите домашний кинотеатр Bose 5.1 по цене 117 313 р. (вместо 141 970 р.).

Ссылка на подробное описание акции вот здесь.

В завершение остается сказать, что Bose SoundTouch 300 — универсальная машина развлечений, с отличным узнаваемым звуком, кучей возможностей и фишек, красивое устройство для долгих лет эксплуатации. Пока идет акция — стоит послушать, попробовать, да и утащить домой.

Источник