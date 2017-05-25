Инструменты для анонимности в сети с каждым днём набирают популярность. Проблема в том, что используются они не совсем для анонимности. Люди, обычные пользователи, прибегают к использованию VPN для того, чтобы получить доступ к какому-то ресурсу, куда ещё вчера могли свободно зайти.

Последние новости из Украины показывают забавную тенденцию, VPN научились использовать вообще все. Создатели «анонимайзеров» идут навстречу пользователю, встраивают подобные утилиты в свои браузеры. Вот пример: Яндекс браузер выпустил обновление с уже надстроенным VPN, чтобы пользователи могли спокойно бороздить просторы сети и получать доступ к сервисам Яндекс или тому же ВК.

Этот текст не про Украину и запреты, а вообще про весь мир. В 2017 году стало ясно, что тема запретов и блокировок тех или иных сервисов — это наступающая действительность для гражданина любой страны. Вне зависимости от обстоятельств и географического положения, мы должны быть готовы к такой «китайской» действительности. Почему китайской? Потому, что Китай – идеальный пример, там-то давно свыклись с запретами и научились их обходить.

Вопрос же не в том, хорошо это или плохо, что главы стран пытаются закручивать гайки в попытке обуздать интернет, как неконтролируемое пространство. Вопрос в том, что это бессмысленно, чем больше запретов, тем больше попыток их обойти. Попытки обхода запрета со стороны пользователя, это принципиальная позиция каждого из нас. Быть может, такой подход даже заставит нас более серьёзно относиться к информации в сети и потреблять контент выборочно и осмысленно. Раз уж пользуешься VPN, пытаешься получить доступ к информации через «пень-колоду», то и информация, потребляемая нами, должна быть достойной.

К слову, осмысленное потребление контента при помощи программ а-ля VPN, это так же важно с точки зрения безопасности и дальнейших последствий. Давайте подумаем, чем это все может закончиться? Законно ли использование VPN, что будет, когда блокировать начнут все подряд и массово?

VPN — это законно?

С точки зрения законодательства не существует запретов на использование приложений, которые делают ваше пребывание в сети анонимным. Это не значит, что завтра не появится такой закон, которой будет предусматривать наказание за VPN.

В каких случаях меня могут привлечь к ответственности за использование VPN?

Тут все очень просто, вас могут наказать не за сам факт использования VPN, а за конкретные нарушения, которые вы сможете сделать при помощи этой утилиты. Это как огнестрельное оружие, купленное в магазине, если убили человека не умышленно с целью защиты себя и своего имущества — правда на вашей стороне, да и то не всегда; если сделали умышленное преступление – виновен не пистолет, виновны вы.

Вот пример, при помощи VPN вы можете получить доступ к нелегальному контенту на территории страны, в которой доступ к такому контенту запрещён. К примеру, скачать пиратский фильм или музыку с торрента там, где доступ к торрентам закрыт. Вас привлекут к ответственности, но не за VPN, а за последствия его использования.

В чем минусы VPN?

Не стабильное соединение является главным минусом этой технологии. Очень часто пользователи замечают снижение скорости соединения в 2-3 раза. При использовании сайтов, мессенджеров или социальных сетей это не так заметно, при передаче файлов или просмотре видео — заметно. Это происходит за счёт разрыва соединения, которое сам пользователь не замечает. К примеру, в Windows 7 есть встроенная функция VPN Reconnect, она отслеживает состояние соединения, и при разрыве связи блокирует весь трафик, останавливает работоспособность всех приложений и уже после этого пытается восстановить сессию, и переподключиться повторно. Естественно, это все происходит за доли секунды, но общая скорость соединения от этого страдает.

Вот что говорят исследования лаборатории Касперского относительно работы VPN на разных операционных системах: С Windows ситуация хуже, чем можно было бы предположить. Если Windows 7 поочерёдно опрашивала известные ей DNS-сервера и терпеливо ждала ответа, то Windows 8/8.1 для ускорения параллельно опрашивает все известные DNS-сервера на всех известных сетевых подключениях. Если в течение секунды не ответил основной сервер, то тут же используется ответ другого. А DNS-запрос через VPN вполне может опоздать. Хорошая новость состоит в том, что отключить эту излишнюю «заботу» можно. Плохая — для этого придётся вручную поработать с реестром. В Windows 10 все ещё печальнее. В этой операционной системе DNS-запросы тоже рассылаются сразу «во все стороны», а используется тот, от которого первым приходит ответ. И хороших новостей в этом случае не будет: отключить данную полезнейшую функцию средствами ОС уже нельзя.

Используешь VPN — ставишь себя под прицел

Несмотря на относительную законность использования VPN, для отдельных служб это как колокольчик, призывающий обратить на вас внимание. «Почему кто-то пытается, что-то скрыть в интернете, а давайте ка мы его проверим?» И если начнут проверять, поверьте, найдут к чему прицепиться.

Вопрос в другом, когда государство идёт против свободы и желания народа, этими методами начнут пользоваться массы. VPN станет стандартной функцией при выходе в сеть. Если вас успокоит мысль, о том, что массовое использование софта для анонимности оставит вас незамеченным – риск, наверное, стоит свеч. А вот на что способно правительство конкретно вашей страны, это ваши личные догадки и вам решать, как поступать.

Производители на нашей стороне

В этой борьбе, за доступ к информации есть один плюс. Производители ПО, создатели сайтов и сервисов на нашей стороне. Люди не для того делают свою работу, чтобы кому-то щёлкнуло в голову отключить рубильник в один «прекрасный» день.

Вот так VK отреагировали на новость о блокировке соцсети на территории Украины. В ВК дорожат своими пользователями и делают все возможное, чтобы сохранить с ними связь. Так будет делать каждый.

Яндекс – встроил VPN. Пока это единственный способ обхода блокировок, каждый будет делать все возможное, чтобы дать людям право потреблять информацию. Сегодня это VPN, завтра ещё что-то.

Главное, что в этой борьбе за доступ к информации есть два сильных союзника, потребитель и производитель, а это значит, что так победим. Наш информационный противник в лице государства или власти закручивает гайки, вот только гайки он крутит не нам с вами, а себе.

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