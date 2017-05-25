Представьте себе ситуацию: вы весь год ждали свой заслуженный отпуск, мечтали об отдыхе на море, планировали поездку до мельчайших деталей, и вот во время прохождения паспортного контроля, когда вы уже мысленно плаваете в теплых водах, вам отказывают в выезде из страны. И все это из-за неоплаченного по недосмотру штрафа ГИБДД. В результате рушатся ваши планы, и вместо долгожданного отдыха в теплых краях вы проводите все время отпуска в душном городе.

Думаете, вам это не грозит, поскольку вы всегда оплачиваете штраф ПДД сразу же после прихода квитанции? Это не так. Нередки случаи, когда письмо теряется в недрах почты. Часто бывают и ситуации, когда реально оплаченный штраф месяцами и годами числится непогашенным из-за ошибки во время перечисления денег.

Тем не менее предотвратить подобные проблемы легко: нужно просто регулярно проверять наличие штрафов и следить, чтобы после оплаты соответствующая информация отображалась в системе. И удобнее всего делать это с помощью приложения «Штрафы ГИБДД ПДД официальные».

В чем удобство по сравнению с другими способами?

О наличии штрафа за нарушение ПДД обычно узнают одним из четырех способов:

Получение квитанции по почте. Персональный визит в ГИБДД. Через личный кабинет на портале Госуслуги. С помощью проверки через специализированные сайты.

Первый способ ненадежен, второй затратен по времени, третий требует прохождения длительной процедуры регистрации. Из перечисленных методов оптимальна проверка наличия штрафов через сайты, подключенные к государственной информационной системе. Но и этот способ имеет свои недостатки по сравнению с приложением.

Во-первых, подобных сайтов – десятки, но грамотно интегрированных с государственными базами данных – единицы. В результате многие штрафы на таких сайтах не видны. Из-за этого вы получаете ложную уверенность в их отсутствии и, как следствие, сюрпризы во время паспортного контроля.

Во-вторых, проверку необходимо каждый раз выполнять вручную. Даже если сервисы позволяют создать аккаунт, уведомления о штрафах будут отправляться на электронную почту и легко могут попасть в спам. А это значит, что вы опять можете узнать о том, что вам требуется оплатить штраф ПДД при не самых приятных обстоятельствах.

При использовании «Штрафы ГИБДД ПДД официальные» вероятность возникновения подобных проблем минимальна, поскольку приложение:

интегрировано не только с государственной информационной системой (ГИС) ГМП, но и с региональными базами ГИБДД;

оповещает о появлении новых штрафов с помощью push-уведомлений, которые вы точно не пропустите;

проверяет наличие штрафов не только по данным транспортного средства, но и по номеру водительского удостоверения;

может одновременно проверять штрафы сразу по всем добавленным транспортным средствам.

Благодаря этим особенностям приложения вы узнаете о наличии штрафа в течение нескольких дней после его выписки и сможете оплатить его максимально быстро, не дожидаясь квитанции по почте.

Почему стоит оплачивать штрафы через приложение?

Вы можете использовать приложение «Штрафы ГИБДД ПДД официальные» как просто для проверки штрафов, так и для их мгновенной оплаты с помощью карты Visa или MasterCard. Сделать это просто: достаточно всего один раз привязать карту, после чего оплата займет секунды. Больше не нужно тратить время на поход в банк и стояние в очередях: всего несколько нажатий, и штраф оплачен.

Причем оплата штрафа через приложение – это не только удобно, но и надежно. Разработчики дают 100% гарантию его погашения. Если этого не произойдет, последует возврат всей суммы, а вам придет соответствующее уведомление. Никаких больше длительных поисков платежа в банке и его перенаправления – деньги вернутся на карту автоматически.

Title: Почему стоит проверять и оплачивать штрафы за нарушение ПДД через приложение

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Description: Собираетесь на отдых? Узнайте, как проверить наличие штрафов ГИБДД и избежать проблем при пересечении границы

Анонс: Что такое несвоевременно оплаченный штраф за нарушение ПДД? Это не только начисленная пеня и справедливые вопросы сотрудников ГИБДД, но и возможные проблемы с выездом за пределы страны. Узнайте, как избежать этого с помощью приложения на смартфоне.