Ну что ж, это случилось. Мир увидел компьютеры на новом российском процессоре ЭЛЬБРУС. Elbrus-8S – это восьмиядерный процессор, изготовленный по 28-нанометрового техпроцессу. Для сравнения, процессоры Intel Kaby Lake текущего поколения используют 14-нанометровый процесс. Intel в опасности? Ещё чуть-чуть и догонят?

Я как-то подзабыл, а был же ещё и процессор предыдущего поколения. Ruselectronics заявляет, что новый чип в пять раз быстрее, чем предыдущий Elbrus-4S.

Предыдущий процессор был выпушен в 2015 году, его высмеяли за слабую производительность, сравнивая с решениями 1999-го года.

Ну, если учитывать такой неудачный старт два года назад, то новое решение выглядит вполне жизнеспособным. Наверстали, так сказать.

Производитель гарантирует пользователем «высокий уровень информационной безопасности». О чем конкретно идёт речь — не известно. Не уж то нет поддержки подключения к интернет? Пока это самый безопасный сценарий использования компьютера из тех, что мне известны.

Вместе с новой платформой показали фирменную сборку ПК Elbrus 801. Все это дело работает на специальной версии Linux Elbrus OS.

Заместитель генерального директора Ruselectronics Арсений Брыкин сказал, что мы можем ожидать появления первой партии ПК под управлением Эльбруса-8S во втором квартале 2017 года.

Хотелось бы сейчас оказаться в параллельной вселенной, в которой Россия создаёт конкурента Intel и успешно начинает бороться с ним на умирающем рынке ПК, но нет, увы, такого не произойдёт.

Попытка создать импортозамещающий продукт в целом хороша, только вот конечному потребителю и вовсе не нужна, максимум снабдят этими компьютерами государственные учреждения и на этом все закончится.

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