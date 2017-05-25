Уж сколько было ситуаций, когда производители чехлов досрочно «палили» дизайн ещё не анонсированных смартфонов, не сосчитать. На этот раз в интернет попало изображение чехла для iPhone 8. Снимок опубликовал уважаемый японский блог Macotakara, где частенько всплывают слухи о будущих продуктах Apple. Но некоторые превращаются в реальные факты, а некоторые так и остаются домыслами.

По данным блога, чехол, что лежит между iPhone 7 и iPhone 7 Plus, появился на китайской интернет-площадке Alibaba и создан для iPhone 8.

Что тут можно сказать? Китайцы могут выпустить и чехлы такого вида, которые вообще не имеют ничего общего с реальными продуктами, масштабы производства позволяют проделывать разные эксперименты.

В то же время, если учесть и предыдущие утечки, то Apple работает над телефоном с большим 5,8 дюймовым экраном, именно он должен получить стеклянный корпус, изогнутый экран и станет новым долгожданным инновационным творением. iPhone 8 или iPhone X — название пока под секретом. Но этот чехол не вписывается в эту историю, даже если и обрезать рамки до минимума, 5,8-дюймовый экран в такой формат никак не поместится.

Выходит, это фейк? Поговаривают, что Apple работает над 5-дюймовым телефоном, где будет вертикально стоят двойная камера. Возможно, что именно о нём и шла речь раньше, получим не флагман, а улучшенный вариант iPhone 7s, к примеру. Многим не хватает двойной камеры и более крупного дисплея, так Apple убьёт двух зайцев одним залпом. Вот для этой-то модели и предназначен чехол, что показан на картинке выше. То ли верить, то ли нет, узнаем по осени, когда пройдёт очередной анонс.

Ну и на радость нам, тут нет отверстия под Touch ID. Пока же все предположения о размещении сканера отпечатков пальцев в новом iPhone на задней поверхности кажутся очень странными предположениями. Apple способна на чудачества (вроде зарядки Lightning на «брюшке» мыши), но не до такой же степени.

Источник: 9to5mac

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