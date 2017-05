Наша любимая компания Xiaomi решила, что давно не показывала ничего нового, вот и выкатила Xiaomi Mi Max 2. Что это за зверь? Это телефон с огромным 6,44-дюймовым экраном, Full HD разрешением и здоровенным аккумулятором на 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Наверное, этот телефон работает вечно. Шутка, конечно, но проблем с автономностью быть не должно. Также тут появились и стерео динамики, которых не было в Mi Max первого поколения.

Ещё тут процессор начального уровня Snapdragon 625, 4/64 или 4/128 ГБ памяти, стоит телефон в Китае $250 или $290.

Если посмотреть на то, что предлагают конкуренты, то аналогов вы не найдёте. Ну не выпускают на Android телефоны с такими огромными экранами, ограничиваясь, преимущественно, 6 дюймами. А почему? Потому что это уже почти планшет, а не телефон. Слишком неудобный для управления одной рукой, да и по размерам превышающий разумные границы, такой не в каждый карман штанов запихнёшь.

Но если с размерами можно свыкнуться, то взглянув на начинку понимаешь, что лучшие игры тут, может, и запустятся, но об играх с высоким качеством можно забыть. Мощности не хватит, вот если бы тут стоял Snapdragon 660 хотя бы, не говоря уже о 810. Получилось бы бюджетное игровое решение, а так — странное устройство. Для блуждания по интернету и просмотра хайповых роликов на YouTube хватает и 5,5 дюймов, для игр тоже хватает вариантов помощнее, а зачем ещё в телефоне нужен такой здоровый экран, ума не приложу. Использовать его для навигации в такси? Так не самое бюджетное устройство.

