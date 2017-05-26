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Создатель Android обещает представить свой «загадочный» проект на следующей неделе

26.05.2017 8:30 15

Новый смартфон? Новая мобильная операционная система? Интрига!

Энди Рубин, один из создателей Android, уже несколько месяцев дразнит нас своим новым творением Essential. Наконец, он пообещал раскрыть все карты уже на следующей неделе.

Almost ready to share with you what we've been up to. Please follow our new twitter handle @essential and stay updated…

— Andy Rubin (@Arubin) May 25, 2017

“Я почти готов поделиться с вами тем, чем мы были заняты”, написал Рубин в своём Twitter. Кто-то считал, что на фотографии просто безрамочный смартфон Xiaomi. Но какой смысл бывшему сооснователю Android тизерить там обычный китайский смартфон?

Энди выступает на Code Conference, поэтому вполне вероятно, что подробности мы узнаем именно на этом мероприятии. В марте этого года он выложил фото неизвестного смартфона, основанного на Android (наверняка тот самый Essential), но остаётся загадкой, чем он будет отличаться от миллионов других устройств. Глоток свежего воздуха, или очередной мертворождённый продукт? Делаем ставки, господа.

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