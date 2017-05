Новый смартфон? Новая мобильная операционная система? Интрига!

Энди Рубин, один из создателей Android, уже несколько месяцев дразнит нас своим новым творением Essential. Наконец, он пообещал раскрыть все карты уже на следующей неделе.

Almost ready to share with you what we've been up to. Please follow our new twitter handle @essential and stay updated…

— Andy Rubin (@Arubin) May 25, 2017