Казалось бы, какая разница чем пользоваться для работы: телефоном или компьютером, если нет претензий к операционной системе. Оказывается, не всё так просто. В зависимости от того, пользуются ли люди смартфоном или компьютером, зависят принимаемые решения.

Исследование, опубликованное в издании «Компьютеры и поведение людей» предполагает, что устройства способны повлиять на действия человека. Оно показывает, что те, кто пользуются смартфонами, в случае возникновения проблемы принимают рациональное решение. Тогда как пользователи компьютеров больше полагаются на интуицию и склонны к эмоциональному выбору.

Исследователи предполагают, что смартфоны заставляют пользователя сфокусировать внимание на одном задании, тогда как компьютеры позволяют получать больше информации. Для проверки теории провели эксперимент, призвали 1010 человек (какое число!) и оценили, как они поступают в зависимости от того, что используют: смартфон или компьютер.

Замечу, что технику раздали случайным образом, т.е. не было тех, кто принципиально пользуется лишь смартфонами, и тех, кто только работает за компьютером. Всё решала воля случая.

Среди вопросов, заданных участникам эксперимента, был и такой, так называемая «тележка-убица». К железной дороге привязаны пять человек, а на них катится вагончик. Дают два варианта: не делать ничего, тогда погибнут все пятеро. Или столкнуть человека с моста, он упадёт под неё, погибнет, но остановит вагон. Рациональный ответ — пожертвовать жизнью одного ради пятерых — выбрали 33,5% пользователей смартфонов, тогда как среди пользователей компьютеров их было 22,3%. Был и другой вариант: потянуть за рычаг, вагончик поедет в другую сторону, пятеро выживут, но погибнет случайный прохожий. В таком случае 80,9% пользователей смартфонов решили увести вагон. Пользователей компьютеров было чуть меньше — 76,9%.

Доктор Альберт Барк-Дюран, автор исследования пришёл к такому заключению.

Пользователи смартфонов принимали менее эмоциональные решения, возможно, это связано с тем, что они часто ограничены во времени, пользуясь своими смартфонами, вот и принимают рациональные решения, когда встаёт вопрос нравственного характера.

В чём смысл такой научной работы? Автор считает, что мы всё чаще погружаемся в интернет. Соцсети, работа, шопинг всё больше завязаны на виртуальный мир. Поэтому важно знать, как поведут себя те, кто привык жить в этой среде, какие решения принимают люди, когда встают вопросы этики и морали.

Вы скажете: ну и что за выборка, что за фигня такая? Но смотрите, если уже можно сделать некоторые предположения о поведении людей в зависимости от используемых устройств, то лет через 10-20 оценки станут подробнее и точнее. Это поможет решать проблемы психологического характера, будет больше возможностей для рекламы, а также появятся новые формы взаимодействия людей и предметов. К примеру, интернет вещей всё больше завязан на голосовые команды, а значит, техника сможет распознавать и тон общения, различать наше настроение, строить причинно-следственные связи и принимать решения за нас.

Источник: Engadget

Источник