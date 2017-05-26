Занимался тут на днях в спортзале и выскочило сообщение, мол, у Wheely теперь можно заказать Cadillac Escalade. Я прекрасно осознаю свои возможности; скорее всего, если сильно напрячься, купить такую машину всей семьей получится. В ипотеку на сто лет. Но вот содержать, это реально надо быть очень, очень, очень богатым человеком. На Руси ведь как, многие готовы купить подержанный БМВ или AMG. Ради имиджа! Ради понта! Чтобы ух как кататься! Чтобы все видели!

Но потом в дело вступает суровая реальность, потому что взять тот же новый Escalade; транспортный налог в Москве около 60000 рублей, жрет по 16 литров бензина, масло, ТО с ценами из космоса, страховка по полмиллиона рублей за год. Плюс надо где-то хранить, плюс нужна резина. Ну и на круг выходит такая цифра, что мама не горюй.

Короче, у Wheely появились «кэдди», нам надо было ехать в Домодедово и я не устоял, забронировал машину. Цена — четыре тысячи за поездочку. Но я подумал, что съэкономлю на мороженом, сдам кровь, продам какие-нибудь наушники из коллекции и как раз наберу столько, сколько нужно.

В назначенный час мы вышли из подъезда и увидели натурально черный длинный Cadillac Escalade, водитель такой боевой, загрузили чемоданы, сели, поехали. Три ряда сидений. Кожа коричневая. Места внутри, конечно, как положено. Прохладно, уютно, главное, совсем не чувствуется дорога. Сразу скажу, что ехали полтора часа в аэропорт, за это время не то что не устали, вообще как-то переместились бесшовно. Телепортировались. Словно на любимом диване нас отвезли куда положено. Музыка внутри очень хорошо сделана, но вот сенсорный экран, как я понял, на сигналы реагирует непонятно. Водитель не гнал, но и медленно мы не ехали. Сразу включили джазец, чтобы настроение было правильно, ну и прекрасно прокатились.

Как говорится, это очень хорошая машина, но я ее, конечно, никогда не куплю.

Стоила ли поездка четырех тысяч рублей? Да. Интересно, что акция про Cadillac Escalade была вроде до 19 мая, как раз до отлета, отчего я и торопился с бронью; как прилетели в Дубай пришло уведомление, что акцию продлили. Вот наэкономлю на обедах и из Домодедово домой тоже поеду на «кадиле», по-царски.

Слышали ли вы о том, что у IKEA теперь есть велосипед? А он есть! Называется SLADDA, 25 лет гарантия на раму, 10 лет гарантия на belt drive. Это не цепь, а типа такой ремень, как у велосипедов «Стрида». Такой себе вполне «крузер», типичный для больших городов. Стоит $500, что заставляет тут же вспомнить Electra и другие марки. Рама из алюминия, покрыта краской в два слоя, ходовые огни и сумки надо покупать отдельно. У велосипеда есть инструкция (!), типичная для продуктов IKEA. В общем, все в лучших традициях.

Живьем велосипед вроде выглядит неплохо.

Кстати, сейчас IKEA как марка на пике популярности, непонятно, когда наступил переломный момент — видимо, после того, как в Balenciaga показали сумку из за $2200, похожую на знакомый всем синий мешок. В IKEA мигом рассказали, как отличить их настоящую сумку от «подделки» Balenciaga, ну и понеслася; кроссовки с синими вставками, лифчики, кофты, постоянные публикации про IKEA-стайл на HYPEBEAST и других ресурсах. Еще на днях в IKEA показали комплект ламп, работающих в среде «Дом» в iOS, это вот надо будет пробовать и тестировать.

Пока про IKEA все.

Есть такая отличная марка отличных наушников RHA, в блоге опубликовали фотки двух беспроводных моделей, MA650 и MA750. Проводную модель S500i советую посмотреть всем айфоноводам если нужна замена комплектных EarPods. Беспроводные новинки хороши, и, что называется, «в рынке»; поддерживается aptX, работают по 12 часов, форм-фактор — ожерелье, что очень удобно.

И звук никого не разочарует, драйверы в RHA используют качественные, работа по настройке и созданию корпусов наушников заслуживает огромного уважения. Цены в России пока не известны, в блоге RHA написано про $99.95 и $169.95 за MA650 и MA750 соответственно. Если вдруг будете за границей и увидите гаджеты в продаже — скорей хватайте, покупайте и убегайте пока есть.

Марка Hard Graft уже очень давно известна как производитель премиум-аксессуаров для гаджетов, потом появились кошельки, потом появились сумки всех мастей, потом появилась обувь (внезапно!), буквально на прошлой неделе анонсировали одежду. Все в фирменном, уютном стиле! Шапка-бини, майки, шорты, уютные штаны, уютные кофты.

Цены тоже в фирменном стиле, за худи просят 175 евро. Хлопок, мягкость, пастельные тона. Переход к одежде плавный, но не неожиданный — для нашего времени такое поведение вполне обоснованно. Если бы в Apple взялись делать худи — эти худи наверняка бы пользовались спросом.

В следующий раз поговорим про FarCry 5!

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