Всегда перед выбором флагманского смартфона в преддверии выхода нового возникает вопрос: “Ждать новую модель или купить прошлогоднюю?”. Самое забавное, что этот вопрос всплывает каждый год, но люди так и не могут определиться.

В нашем случае этот вопрос звучит так: ”Подождать iPhone 8 или купить iPhone 7 и начать пользоваться?”. Вместо iPhone 7 можно подставить любой другой смартфон, но если мы предполагаем, что человек задаётся вопросом именно о новой модели iPhone, то и бюджетом он располагает существенным, соответственно, рассматривать более ранние модели того же iPhone не имеет смысла.

В этом году в честь юбилея iPhone Apple выпустит iPhone 8 (наверное) вместе с 7S (тоже наверное). Соблазн велик, ведь именно 8-ка может значительно отличаться от того, что Apple сделала до этого дня. А я напомню, что в вопросах дизайна до этого дня Apple филонила.

Что касается железа, то компания создаёт “начинку” с запасом на несколько лет, а учитывая отличную оптимизацию ОС и приложений, iPhone 7 будет работать шустро ещё как минимум года два.

Давайте детальнее разберём характеристики прошлогоднего флагмана (прошлогодний – не значит плохой).

В iPhone 7 дисплей имеет разрешение 1334х750 пикселей (в Plus-версии Full HD), смартфоны защищены от воды и пыли по стандарту IP67, то есть кратковременное купание они точно выдержат.

Процессор A10 Fusion имеет достаточный запас мощности в паре с 2 (iPhone 7) или 3 (iPhone 7 Plus) ГБ оперативной памяти. Камеры здесь общепринятого сейчас разрешения 12 и 5 Мп. В iPhone 7 Plus установлена двойная камера с двукратным оптическим зумом. Обе камеры снимают 4К.

Как видим, производительности такой начинки хватит на годы вперёд, но чем может удивить iPhone 8? Хорошо это или плохо, но вероятнее всего, новый смартфон удивит нас лишь свежим дизайном. Возможно, добавят беспроводную зарядку, возможно, сделают упор на дополненной реальности. А теперь давайте подумаем о рисках. Да, о рисках. Я по сей день придерживаюсь мысли, что покупать новые смартфоны Apple без индекса “S” – это риск. Итак, по пунктам:

Новое шасси смартфона не обкатано, из-за высокой конкуренции компания торопится и не успевает довести устройство до идеальной кондиции. Так было практически всегда. iPhone 4 – антенна-гейт, в iPhone 4s исправили. iPhone 5 – облезающая краска и плохая сборка, из-за которой пыль попадала под экран и объектив камеры, в iPhone 5s исправили. iPhone 6 – опять проблемы со сборкой и аккумуляторами, к слову, в iPhone 6s исправили только качество сборки, а массовая проблема с аккумуляторами осталась.

iPhone 7 вышел практически идеальным, но с первыми партиями были небольшие трудности, у людей ломались клавиши Home и кнопки громкости, тут Apple подсуетилась и быстренько исправила все в новых партиях, теперь iPhone 7 можно смело покупать, работает стабильно.

Повышенная стоимость. Да, с большой долей вероятности iPhone 8 будет стоит $1000 “там”, представьте сколько он будет стоить “тут”. Если вы решили купить iPhone 7, берите сейчас и пользуйтесь, не нужно ждать, разница в цене на первых порах будет в два, два с половиной раза больше. Цена на iPhone 7 уже “устаканилась”, он есть везде в любых расцветках и модификациях.

Из-за повышенной стоимости на iPhone 8 рыночная цена iPhone 7 останется высокой и спрос на эти “трубки” так же будет на высоте. Так происходит всегда, люди ждут “чудо”, Apple выпускает “не чудо” и народ бежит покупать доступный и проверенный iPhone, который есть в наличии.

Купите iPhone 7, походите пол года, если к этому времени выйдет iPhone 8 и будет в ассортименте, вы всегда сможете выгодно продать 7-ку, доплатить денег и взять новое устройство, но, как показывает практика, это происходит значительно позже.

Суть очень простая, не нужно ничего ждать, пользоваться нужно сейчас, пока есть возможность. Смартфоны выходят с завидным постоянством и с такими “успехами” можно вечно чего-то ждать.

Насущная тема выбора iPhone 7 привлекла внимание наших партнёров и мы любезно и не безвозмездно разместили ссылку на интернет магазин в «теле» текста, что естественно, никак не повлияло на содержание и мнение автора.

Источник