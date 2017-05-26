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Mannequin head dance — вернулась странная забава интернета

26.05.2017 11:10 15

Опагангаймстайл! Кричали мы в 2012 году. В 2015 гадали на тему того, какого же цвета платье. Прошлым летом не спали и бродили по улицам в поисках покемонов. Теперь настало время очередного сумасшествия. И это даже не спиннеры, которые не выпускают из рук школьники и взрослые, это Mannequin head dance. Год назад было повальное увлечение Mannequin Challenge, когда люди застывали как манекены, всё это снимали на видео, развлечение получило особенную популярность среди работников офиса. Милая забава утихла, но ей на смену приходит новое веяние моды.

Люди наряжают в балахон манекен и неистово танцуют с такой странной конструкцией на голове. WHAT?! Ну это же соцсети, сегодня манекены и спиннеры, завтра обливание из тазиков колой. Или вспомните ice bucket challenge, бессмысленное и беспощадное состязание.

Эти танцы с манекенами появились в интернете ещё в прошлом году, но теперь снова набирают обороты. А что если, смешать спиннеры и этих манекенов, а? Это же какая хайповая тема бы получилась. Странно, что до этого пока никто не догадался.

Источник

Mannequin head dance — вернулась странная забава интернета
Тренажёр для Аквамэна или, как устроить конкурс мокрых маек в тренажёрном зале
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