Apple официально объявила о дате очередной WWDC. Конференция разработчиков начнётся в понедельник 5 июня в 20:00 по московскому времени. Ждём новую iOS 11, MacOS 10.13, а по слухам, могут и новую электронику анонсировать: замену MacBook Air, к примеру, или MacBook 12 с более современной начинкой, заодно могут и показать новую загадочную умную колонку, а также долгожданный iPad Pro 10,5.

Как обычно, мы устроим онлайн трансляцию эвента: будет видео с Wylsacom, а также текстовый вариант на сайте.

Чем были памятны предыдущие конференции разработчиков Apple?

В 2009 году Apple показала iPhone 3GS с камерой, где появился автофокус и функция съёмки видео, продемонстрировали обновленную линейку MacBook Pro.

2010 год — Стив Джобс презентовал iPhone 4, iPhone OS стала именоваться просто iOS, появились iMovie и FaceTime.

2011 год — мы узнали про iCloud и iOS 5.

2012 год — обновленные MacBook Pro и Air, iOS 6

2013 год — iOS 7, показали Mac Pro (начинку которого обновили лишь в этом году), новые AirPort Extreme и Time Capsule.

2014 год — iOS 8.

2015 год — iOS 9, OS X El Capitan, Apple Music и watchOS 2

2016 год — OS X переименовали в macOS, представили iOS 10

Как видите, давным-давно Apple и новые айфоны показывала летом, но потом изменила правила, конференция стала всё больше уходить в софт, а новые «железки» стали показывать всё реже. Хотелось бы, конечно, чтобы изменили правилам и вновь радовали устройствами на таких презентациях.

Источник: 9to5mac

Источник