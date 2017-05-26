Жизнь человека многогранна: бывают в ней радости, и случаются огорчения, а бывают ситуации, когда срочным образом нужны деньги и, как правило, происходит это в тот момент, когда твои родственники, друзья и знакомые тоже сидят «на мели» и выручить не могут. В таком случае на помощь остро нуждающемуся в деньгах гражданину поможет помочь банк, если ему понравится ваша кредитная история, а можно получить необходимую сумму до зарплаты, оформив кредит в режиме онлайн, всего за несколько минут. Конкретно речь идет о микрозаймах, выдаваемых в банках Улан-Уде.

Фишка в том, что вы никуда не идете, в удобное для вас время (круглые сутки), заполняете заявку, указываете свои реквизиты и дожидаетесь звонка менеджера. Как только ваша заявка будет одобрена течение нескольких минут) вы получаете нужную сумму, которая будет перечислена вам на указанную вами банковскую карту или Qiwi кошелек. Микрозаймы выдаются до зарплаты, на сумму от 500 до 50 000 рублей, студентам пенсионерам и безработным, без процентов (зависит от суммы займа)и даже с не очень хорошей кредитной историей. Опять же в зависимости от суммы требуемых денег, микрозайм выдается людям в возрасте от 18 до 80 лет. Например, если вы остро нуждаетесь в сумме 30 000 рублей сроком на один месяц такой займ можно оформить за одну минуту любому желающему в возрасте от 20 до 65 лет, предъявив только данные своего паспорта и заплатив при этом от 0 до 1.5%.

Если необходимая вам сумма составляет 70 000 рублей, и вы желаете взять ее на 126 дней, то это будет вам стоить от 0,4% до 1,6%. Размер процентной ставки зависит от того в каком именно банке вы будете оформлять заявку. Выбор очень большой выбирать вам. К тому же в разных банках и в зависимости от желаемой суммы и сроков выплаты, время решения вопроса может растянуться до 15- 30 минут. Для абсолютной уверенности в том, что займ вам выдадут, отправьте заявки в несколько финансовых учреждений. Деньги, как уже было сказано выше, будут перечислены на вашу банковскую карту, в электронной валюте, в виде денежного перевода (Золотая корона) или выданы наличными в офисе или курьером. Экономьте свое время и нервы, на сайте вы получите всю интересующую информацию, и, конечно же, деньги, которые вы сможете потратить в свое удовольствие или оплатить необходимые вам товары и услуги. Это шанс жить хорошо сейчас, а не откладывать жизнь на завтра. Обращайтесь в нашу организацию.