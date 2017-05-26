Возможно у многих такое название компьютерной техники, как моноблок, пока вызывает недоумение. Ведь, несмотря на то, что само устройство появилось много десятилетий тому назад, популярным оно становится только сейчас. Моноблок – это современное оборудование, состоящее из одного монитора, но при этом полностью соответствующее функционалу и производительности ноутбука или ПК. Простыми словами, это экран со встроенным системным блоком от компьютера, только компактного размера.

Основными преимуществами данного устройства являются:

компактность и малогабаритность (может быть размещено где угодно, а по занимаемому месту данные гаджеты не больше планшетов);

полное отсутствие любых проводов (вернее, есть только один — сетевой, даже мышь и клавиатура беспроводные);

большой широкоформатный сенсорный экран позволяет подобной технике обладать большим углом обзора;

прекрасная система акустики;

современный, приятный дизайн.

Отметим, что по мобильности моноблок уступает ноутбуку, так как он не предназначен для постоянного переноса. Зато по сравнению со стационарным ПК он не только мобильней, но и экономней по занимаемому месту.

Стоит сказать, что купить моноблок – это одно и то же, что приобрести производительный стационарный ПК, но с большим монитором, бесшумной работой, лишних проводов и идеально вписывающийся в интерьер помещения в плане дизайна.

Однако к выбору данного устройства следует подходить грамотно, если вы рассчитываете на то, что оно проработает у вас достаточно долгое время. Ведь это оборудование нельзя как ПК усовершенствовать и модернизировать.

Итак, при выборе моноблока в первую очередь обращаем внимание на:

дисплей (бюджетные варианты преимущественно производят с диагональю экрана не более 20 дюймов, он не сенсорный, но для офисной работы, интернет-серфинга или простого набора текста будет идеальным вариантом, однако если есть желание приобрести не только компьютер, но и устройство, выполняющее функцию телевизора, то следует обращать внимание на экраны побольше);

процессор – это «сердце» вашего моноблока, именно от его типа зависит скорость работы гаджета, его производительность, функциональность и т.д.;

видеокарту (мощная видеокарта превратит оборудование не только в рабочую машину, но и поле для разнообразных игр);

жесткий диск (чем больше его объем, тем больше информации можно сохранить);

интерфейс;

оперативную память и т.д.

Все это — важные элементы моноблока, на которые следует обращать внимание при его выборе. Если вы решили вместо привычных ноутбука или стационарного ПК приобрести функциональную технику, то в данном случае лучшего помощника, чем компания BestHard, найти будет трудно. На ее сайте представлен большой выбор моноблоков. Но, кроме того, что вы можете выбрать устройство от разных производителей, у вас есть возможность ознакомиться и с другими направлениями деятельности компании.

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