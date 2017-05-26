3D технологии неукоснительно покоряют мир. Одной из новых разработок является 3d ручка. Для пользования ею бумага не требуется – она способна рисовать в воздушном пространстве. Действие ее основано на том, что внутри находится особенный по составу пластик. Его температура достигает 150°С. Такой пластик способен мгновенно застывать в воздухе, и изображение принимает законченный вид.

Что может ручка 3D

Данное изобретение дает уникальную возможность писать тексты, смыть которые невозможно. Пользуясь им можно расписывать всевозможные предметы, в том числе и одежду. С его помощью легко создаются различные объемные фигуры – хоть цветы, хоть птицы или звери. В такой способ можно изображать отличные архитектурные конструкции. Для этого всего лишь нужно уметь рисовать и иметь в своем распоряжении 3D ручку.

Ручка для изображения предметов в пространстве изобретена в Великобритании. Работа ею осуществляется в двух режимах. В одном из них пишут и рисуют тонкие линии, в другом – заполняют детали. Данная идея получила развитие уже от китайских производителей. Модель подверглась нескольким изменениям. Новый образец стал значительно легче предыдущего. Также он имеет меньшую толщину, благодаря чему ручку легко и удобно держать в руке. Обновлению подверглось зарядное устройство. К нему добавили предохранитель, защищающий при перепаде напряжения электричества. Более длинным стал шнур. Его длина достигает 3 м.

Овладеть рисованием с помощью 3D ручки может каждый, включая дошкольников. Чтобы привести ее в рабочее состояние достаточно нажать одну кнопку. После этого происходит выталкивание пластика наружу. Подача пластика регулируется с помощью контроллера. При бездействии устройства некоторое время происходит автоматическое отключение. Заправлять ручку и ухаживать за ней тоже достаточно просто.

Кто может воспользоваться данным изобретением?

Устройство отлично подходит для развития детей уже с пятилетнего возраста. Оно позволяет развивать творческое мышление. С его помощью ребенок сможет достичь высоких успехов в объемном рисовании. 3D ручка дает возможности и для развлечения, и для творчества. Также ею с удовольствием воспользуются люди творческие. Теперь можно не пользоваться ни бумагой, ни красками. Изображение не смывается, не выгорает, не исчезает. На сегодняшний день разработано уже несколько моделей 3D ручек и совершенствованию нет предела.