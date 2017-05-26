На сегодняшний день не найдется ни одного пользователя, который не знал бы о том, что компьютерная техника развивается такими темпами, что без помощи специалистов невозможно угнаться за всеми новшествами. Есть довольно точная присказка на эту тему, которая гласит, что «любой компьютер становится старым, как только покидает предела магазина». Если же говорить об информационных системах больших компаний, то тут ситуация еще более сложная. Дело в том, что создавая такую систему в офисе своей компании, никто и не мог предполагать, что огромное количество денег вложенный в это дело, очень скоро окажутся выброшенными на ветер.

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