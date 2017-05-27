Владельцы гаджетов современных производителей компании Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, Meizu и других авторов часто сталкиваются с разными поломками и неисправностями. Починить такое устройство самостоятельно не представляется возможным, именно поэтому смартфоны, как правило, относят в сервисный центр. Каждому владельцу такого устройства нужно максимально быстро справиться с проблемой, поэтому к ремонтникам выдвигают самые высокие требования. Если вы пользуетесь устройством Samsung Galaxy S7 и вам необходимо заменить стекло на этой модели телефона после падения или другого механического повреждения, обратитесь в компанию Electro Place и мы поможем вам починить ваш гаджет в Москве максимально оперативно.

Для того, чтобы быстро отправить заявку на ремонт, напишите нам через сайт или позвоните в любой филиал компании по телефону в Москве. Представитель сообщит вам приблизительную стоимость, в которую обойдется Замена стекла Samsung Galaxy S7 edge и предложит отправить мастера на ваш адрес для бесплатной консультации и диагностики. Ремонт и замена дисплея обойдется в 15000 руб. по акции, которая действует компании в наше время, вместо 18 тыс. Мы гарантируем всем клиентам качественный, гарантийный ремонт, который не смогут осуществить мастера в рядовых сервис-центрах. Как выполняется предварительная диагностика и дальнейший ремонт гаджетов? Для начала мы устраняем повреждённые фрагменты экрана, демонтируем детали корпуса отсоединяем шлейфы периферийных модулей, устанавливаем новую матрицу и заново собираем конструкцию.

Благодаря правильному выполнению этой процедуры можно вернуть телефон к жизни и в дальнейшем еще долго пользоваться устройством в свое удовольствие. Познакомьтесь с отзывами наших клиентов на официальном сайте, а также изучите разновидности ремонта, которые мы можем предложить владельцам смартфонов, гироскутеров, моноколес, сигвеев, электроскейтов и техники Apple, и обращайтесь к нашим специалистам, чтобы получить в действительности качественную, эффективную помощь. Техподдержка доступна жителям Москвы на нашем сайте круглосуточно по телефону или по электронной почте. Пишите нам и мы восстановим вашу технику максимально быстро, с применением современного оборудования и использованием оригинальных расходных деталей. Всем клиентам будет дана гарантия на работы.