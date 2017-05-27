Суббота, 27 Мая

Подростка задержали в Москве за чтение стихов Шекспира

27.05.2017 11:30 42

В интересное время мы живём. Решил подросток почитать стихи на улице, а его задержала полиция. Причём он не орал матерные куплеты, нарушающие моральные устои, а декламировал отрывки из «Гамлета». Уже 400 лет как мёртв Уильям Шекспир, но будоражат его сонеты сознание правоохранительных органов, хорошо, значит, писал.

Шекспир у нас под запретом? Нет, но почему тогда ребёнка отправили в ОВД, где на отца оформили протокол об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по воспитанию. Заодно обвинили ребёнка в попрошайничестве. Но если вы гуляли хоть раз по Арбату, где и задержали мальчика, то наверняка видели людей, которые поют, рисуют или читают стихи. И это не считается попрошайничеством, своего рода мотивация деятелей искусства.

Смотрите, как профессионально мент держит 9-летнего ребенка — техничный захват, исключающий любую опасность для зубной эмали стража порядка pic.twitter.com/WXENHBNmbO

— Дядюшка Шу (@Shulz) May 27, 2017

— Мальчик, что за стихи ты читаешь?
— "Трагическая история о Гамлете, принце датском"!
— Датском, значит НАТОвском, поехали в отделение

— Michael Avrinsky (@gsl2k10) May 27, 2017

Что за чудовищные сюрреалистические новости из Москвы? Ребёнка задержали за чтение стихов https://t.co/NPF5smPS5C

— Alexey Navalny (@navalny) May 26, 2017

Шекспир (автор, признанный экстремистским на территории РФ)

— Дмитрий Сухарев (@D_Suharev) May 26, 2017

После того, как к делу подключился председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена, а видео с задержанием ребёнка разлетелось по соцсетям, дело приняло другой оборот. Замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО извинился перед родителями, протокол аннулировали, а полицейских ждёт служебная проверка.

Естественно, родители ребёнка заступились за него. Но теперь Следственный комитет проверит, не было ли насилия с их стороны в адрес полицейских при задержании.

Изучается видеозапись, на которой женщина воспрепятствовала действиям сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей.

Хороших вам выходных, читайте Шекспира, но не вслух, а то адвокатов на всех не хватит.

Источник: Medialeaks, Meduza, Meduza

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