Подростка задержали в Москве за чтение стихов Шекспира
В интересное время мы живём. Решил подросток почитать стихи на улице, а его задержала полиция. Причём он не орал матерные куплеты, нарушающие моральные устои, а декламировал отрывки из «Гамлета». Уже 400 лет как мёртв Уильям Шекспир, но будоражат его сонеты сознание правоохранительных органов, хорошо, значит, писал.
Шекспир у нас под запретом? Нет, но почему тогда ребёнка отправили в ОВД, где на отца оформили протокол об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по воспитанию. Заодно обвинили ребёнка в попрошайничестве. Но если вы гуляли хоть раз по Арбату, где и задержали мальчика, то наверняка видели людей, которые поют, рисуют или читают стихи. И это не считается попрошайничеством, своего рода мотивация деятелей искусства.
Смотрите, как профессионально мент держит 9-летнего ребенка — техничный захват, исключающий любую опасность для зубной эмали стража порядка pic.twitter.com/WXENHBNmbO
— Дядюшка Шу (@Shulz) May 27, 2017
— Мальчик, что за стихи ты читаешь?
— "Трагическая история о Гамлете, принце датском"!
— Датском, значит НАТОвском, поехали в отделение
— Michael Avrinsky (@gsl2k10) May 27, 2017
Что за чудовищные сюрреалистические новости из Москвы? Ребёнка задержали за чтение стихов https://t.co/NPF5smPS5C
— Alexey Navalny (@navalny) May 26, 2017
Шекспир (автор, признанный экстремистским на территории РФ)
— Дмитрий Сухарев (@D_Suharev) May 26, 2017
После того, как к делу подключился председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена, а видео с задержанием ребёнка разлетелось по соцсетям, дело приняло другой оборот. Замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по ЦАО извинился перед родителями, протокол аннулировали, а полицейских ждёт служебная проверка.
Естественно, родители ребёнка заступились за него. Но теперь Следственный комитет проверит, не было ли насилия с их стороны в адрес полицейских при задержании.
Изучается видеозапись, на которой женщина воспрепятствовала действиям сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей.
Хороших вам выходных, читайте Шекспира, но не вслух, а то адвокатов на всех не хватит.
Источник: Medialeaks, Meduza, Meduza