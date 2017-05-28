Для обеспечения беспроводного интернета в квартирах, офисах административных и коммерческих зданиях использует wi-fi роутер. Иногда с этим аппаратом случаются разные проблемы, необходима перезагрузка устройства или сброса настроек и их обновления. В статье на сайте Help WiFi мы предлагаем нашим читателям воспользоваться полезными советами по настройке роутеров, Smart TV и маршрутизаторов . Эти аппараты могут ломаться даже не из-за вмешательства человека, а просто из-за проблем с платами или адаптерами питания.

Не стоит отчаиваться и нести прибор в сервисный центр, ведь все эти неисправности можно ликвидировать с собственными руками. Самые распространенные проблемы, связанные с роутерами, — это сброс настроек, невозможность зайти на страницу по логину и паролю, отсутствие реакции на подключение проводного кабеля, невозможность раздавать беспроводной интернет на компьютер, планшет и смартфон, нестабильная работа интернет-сети или низкая скорость, неправильное отображение страницы настроек, а также индикаторов на самом роутере. Чтобы исправить эти и другие проблемы и ошибки, читайте статью по ссылке http://help-wifi.com/oshibki-i-polomki/problemy-s-wi-fi-routerom-resheniya-osnovnyx-neispravnostej/ и вы сможете найти детальный алгоритм действий с фотографиями и скриншотами и решить вашу проблему. Главные советы для тех, кто столкнулся с неполадками в роутере: первым делом стоит перезагрузить роутер, а если это не помогло — подключить интернет-кабель прямо к ноутбуку или стационарному компьютеру, и узнать, не закончились ли у вас деньги на счету у провайдера.

Если же интернет не работает только на одном устройстве, то, скорее всего, виноват не маршрутизатор. Познакомьтесь с типичными проблемами при настройках роутера, получите гарантированный доступ в админку, убедитесь в том, что заходите по правильному адресу, а также попробуйте открыть виртуальный интерфейс с другого устройства, например с планшета или смартфона. Если вы столкнулись с проблемами WAN, при которых нет подключения к интернету, а сайт открывается только с компьютера, скорее всего, ваш роутер не видит интернет-кабель . Читайте советы виртуального wi-fi-помощника и вы научитесь устранять поломки и экспериментировать с настройками, сохранять их и перепрошивать гаджет в сервисе, чтобы всегда гарантировать себе доступ к интернету и быть на связи 24/7.