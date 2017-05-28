Студенты высших учебных заведений и школьники хорошо знакомы с системой Антиплагиат, которая позволяют проанализировать текст научной работы на наличие «копипаста». Многие скачивают рефераты, курсовые и дипломные проекты из интернета, и при этом вынуждены обрабатывать работу таким образом, чтобы она могла пройти проверку на уникальность. Система Антиплагиат появилась больше 10 лет назад и с тех пор ее активно применяют не только преподаватели, которые стремятся проконтролировать качество научных работ студентов, но и сами учащиеся. Для них программа — это настоящий ад, ведь она сразу распознаёт заимствованные части текста из источников, доступных в интернете.

Именно поэтому многие ломают голову над тем, как же обмануть Антиплагиат. К счастью, такой способ есть и мы хотим поделиться с вами советами. На сайте https://antiplagiat-na5.ru/kak-obmanut-antiplagiat/ вы найдете статью, в которой узнаете о том, что же такое плагиат, какие существуют способы обмана, а также исключите уже не работающие методы. В былые времена пройти проверку системы можно было, меняя запятые на точки и в обратном порядке, удаляя пробелы и ставя на их месте точки, переставляя местами слова внутри предложения. Также меняли местами абзацы, переставляли предложения в абзацах и сливали два предложения в одно, либо разделяли длинное предложение на несколько коротких, чтобы обмануть программу. Сегодня эти способы уже не работают. При этом обвести систему вокруг пальца, чтобы получить хороший балл, всё-таки можно. Первый вариант очень трудоемкий — это детальный рерайт текста.

Также можно заменить таблицы и формулы изображениями, удалить из текста устойчивые фразы и произвести поверхностную обработку, применить новые источники и добавить авто-переносы. Всё это займет немало времени у учеников и студентов, поэтому самым популярным и выгодным вариантом является, конечно, обращение к профессионалам. Чтобы повысить уникальность текста и обработать файл, вы можете в течение 10 минут отправить заявку через наш сайт и рассчитать стоимость работы в онлайн-калькуляторе. Минимальная цена обработки одного текстового файла составляет 300 руб. (99 руб./страница). Работа должна быть написана 14 кеглем и с полуторным межстрочным интервалом. Загрузите свой документ в на наш сайт и отправьте запрос на расчёт, свяжитесь с нами в соцсетях или по электронной почте, и мы выполним качественный рерайт вашей работы буквально за 2 дня. Реферат или другой научный проект обязательно будет оценен по достоинству!