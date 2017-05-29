Душераздирающее зрелище. Другими словами не могу описать весь процесс, показанный в этом видео, где замечательный автомобиль тестируют на прочность. Точнее, это модель — копия настоящей машины в масштабе 1:8, конструктор Lego из 2700 деталей за 300 евро разбили вдребезги, имитируя настоящую аварию.

Такой оригинальный ролик придумали в немецкой компании ADAC — это сообщество тестирует машины на прочность, проверяя, насколько верны заявления производителей по части безопасности техники. Зачем направлять в куб на скорости 46 км/ч маленький коллекционный Porsche 911 GT3 RS, собранный из деталей Lego?

Да просто так, чтобы сжалось сердце у тех скупердяев, которые хотят этот конструктор, но им жалко денег (это я о себе). Коллекционный набор однажды перестанут выпускать, машина станет историей, а за оставшимися комплектами будут бегать ценители. Но будет поздно.

Кстати, вопрос, а может, собрать все детали заново и собрать машинку? У Lego довольно прочные конструкторы, я ещё с юных лет помню, как мучительно больно было наступать на кубики-детали, разбросанные на полу.

Источник: ADAC

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