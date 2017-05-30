В минувшие выходные в Москве прошёл велопарад, ради такого дела даже Садовое кольцо перекрыли на «радость» автомобилистам. Зато любители велосипедов смогли прокатиться по городу, а заодно и отмыть свои железных коней, используя не тряпку и воду из лужи, а современные минимойки.

Мы посетили презентацию немецкой компании Karcher, я хочу немного рассказать об этом полезном в хозяйстве устройстве. Вообще Karcher выпускает самое разное оборудование для уборки и поддержания чистоты, но на этот раз покажем совсем компактное решение.

Для кого оно? Для любителей покататься на велосипеде, для владельцев собак или просто любителей прогулок, когда нужно смыть грязь, орудовать тряпкой не хочется — пачкаются руки, а садиться в чистый салон машины в неопрятном виде не хочется.

Для этого создали мини-мойку. Моторчик выдает 5 бар, на первый взгляд, не самое большое давление, но для хозяйственных задач хватает, можно смыть грязь с обуви или очистить велосипед. Зарядки хватает на 20 минут работы, но вся 4-литровая емкость расходуется за пару минут активного использования. На полную зарядку уходит 3 часа.

Для покупателей подготовили готовые наборы с разными насадками, разделив на несколько категорий: туристы, любители домашних животных, велосипедисты. Подопытной собачки для экспериментов у нас не было, но сказали, что питомцам процедура даже нравится.

Попробовал помыть велосипед — он ничего не сказал, но хозяин укатил на нём довольным.

Цена мини-мойки — 6 990 рублей, в комплекте с насадками она стоит 8 590 рублей. Не самая дешёвая штука, но если вы за чистоту и опрятность, любите порядок и не хотите после прогулки смывать грязь с сапогов под душем в ванной, тогда знаете, на что обратить внимание.

Понятное дело, что если вы ходите в лес раз в год — то она вам не пригодится, это предложение для любителей загородных прогулок. Система проста в работе, разобраться в ней очень просто, с обслуживанием тоже никаких проблем нет, всё понятно. Если вам будет интересно, то напишите, можем сделать более подробное тестирование.

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