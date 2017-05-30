Вторник, 30 Мая

Вжух и чисто! Минимойка — друг человека

30.05.2017 13:15 36

В минувшие выходные в Москве прошёл велопарад, ради такого дела даже Садовое кольцо перекрыли на «радость» автомобилистам. Зато любители велосипедов смогли прокатиться по городу, а заодно и отмыть свои железных коней, используя не тряпку и воду из лужи, а современные минимойки.

Мы посетили презентацию немецкой компании Karcher, я хочу немного рассказать об этом полезном в хозяйстве устройстве. Вообще Karcher выпускает самое разное оборудование для уборки и поддержания чистоты, но на этот раз покажем совсем компактное решение.

Вжух и чисто! Минимойка — друг человека

Для кого оно? Для любителей покататься на велосипеде, для владельцев собак или просто любителей прогулок, когда нужно смыть грязь, орудовать тряпкой не хочется — пачкаются руки, а садиться в чистый салон машины в неопрятном виде не хочется.

Для этого создали мини-мойку. Моторчик выдает 5 бар, на первый взгляд, не самое большое давление, но для хозяйственных задач хватает, можно смыть грязь с обуви или очистить велосипед. Зарядки хватает на 20 минут работы, но вся 4-литровая емкость расходуется за пару минут активного использования. На полную зарядку уходит 3 часа.

Для покупателей подготовили готовые наборы с разными насадками, разделив на несколько категорий: туристы, любители домашних животных, велосипедисты. Подопытной собачки для экспериментов у нас не было, но сказали, что питомцам процедура даже нравится.

Вжух и чисто! Минимойка — друг человека

Попробовал помыть велосипед — он ничего не сказал, но хозяин укатил на нём довольным.

Цена мини-мойки — 6 990 рублей, в комплекте с насадками она стоит 8 590 рублей. Не самая дешёвая штука, но если вы за чистоту и опрятность, любите порядок и не хотите после прогулки смывать грязь с сапогов под душем в ванной, тогда знаете, на что обратить внимание.

Понятное дело, что если вы ходите в лес раз в год — то она вам не пригодится, это предложение для любителей загородных прогулок. Система проста в работе, разобраться в ней очень просто, с обслуживанием тоже никаких проблем нет, всё понятно. Если вам будет интересно, то напишите, можем сделать более подробное тестирование.

Источник

Почему не было SMS-информирования об урагане в Москве?
Вжух и чисто! Минимойка — друг человека
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.