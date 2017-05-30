Уолт Моссберг — техно журналист. Один из первых на этом рынке, человек стоявший у истоков Apple, близкий друг Стива Джобса. Множество интервью с самыми известными личностями гаджет-сферы, тонны текстов и проектов. Сайт Recode – его проект. Личная колонка на TheVerge, а если углубляться в прошлое, то количество работ оценить в одном тексте не получится. Сегодня мы публикуем переводной материал легендарного журналиста, его последнее слово перед уходом на пенсию, а чуть позже обязательно расскажем вам подробней про его личность. Приятного чтения.

Это моя последняя еженедельная колонка для The Verge и Recode — моя последняя еженедельная колонка где бы ни было. Я писал их почти каждую неделю начиная с 1991 года в Wall Street Journal и до сегодняшнего дня.

Мне посчастливилось познакомиться с создателями технологической революции и узнать об их творениях из первых уст.

Теперь, перед моим уходом, считаю целесообразным поразмышлять, каким будет будущее потребительских технологий.

Позвольте мне процитировать свои же слова, напечатанные в Journal 17 октября 1991: “Персональные компьютеры сложны в использовании, и в этом нет вашей вины”. Это было правдой тогда и много-много лет спустя. Сложными были не только интерфейсы, но и многие гаджеты, требующие частого ремонта или модернизации. Всё это требовало больших технических знаний, чем имеет обычный человек. Целая область была новой, поэтому инженеры создавали продукты не для тех нормальных людей, которые имеют другие умения и интересы.

Но со временем продукты стали более лояльными и простыми в использовании, а пользователи более подкованными. Теперь вы можете отдать iPad 6-летнему ребёнку и с небольшой помощью он, скорее всего, быстро научится его использовать. Это удивительно, учитывая тот факт, что iPad намного мощнее любого компьютера, с которым я имел дело в 90-х. К тому же, сейчас железо и ПО редко ломаются, что бывало довольно часто в те дни.

Сейчас я бы сказал: “Персональные технологии, как правило, довольно просты в использовании, но если нет — то это не ваша вина.” Устройства, на которые мы полагаемся — ПК и телефоны — уже не новые. Они изысканны, созданные с заботой об обычных пользователях, становясь всё лучше с каждым годом.

Всё совершенно новое до сих пор слишком зависит от инженеров, чтобы стать простым. Многие люди не могут попробовать на себе виртуальную реальность — с помощью отдельной системы или всего одной гарнитуры. И многие из нас до сих пор не получают нужный ответ от Siri, Alexa или Google Assistant. Но это всего лишь начало рассвета данных технологий.

Что ж, где мы сейчас, и что нас ждёт потом?

Затишье

Когда я пишу это, мир персональных технологий разрывается от возможностей, но лишь несколько новых революционных, меняющих этот мир продуктов становятся мейнстримом. Так что наступило какое-то странное затишье.

Мультитач-смартфон, выпущенный 10 лет назад под видом первого Apple iPhone, покорил мир и продолжает становиться лучше. По факту, мы обрели новый персональный компьютер. Но я сомневался, что он мог обрести продолжение. Планшеты росли как ракета, но они изо всех сил пытались найти себе важное место в жизни людей. Настольные компьютеры и ноутбуки стали частью мебели, как стол.

Большие революции в программном обеспечении, такие как облачные вычисления, поисковые системы и социальные сети, также до сих пор улучшаются, но в большей степени уже устоялись.

Потребительские дроны и роботы находятся в зачатке, в нише, и пока слишком мало сценариев их практического применения.

Наибольшим аппаратным и программным прорывом со времён презентации iPad в 2010 году стала умная колонка с голосовым управлением Amazon Echo, работающая на ассистенте Alexa. Она появилась в 2015, и повлекла за собой выход похожего устройства — Google Home. Я ожидаю и другие.

Но Echo и Alexa только начинают свой путь. CEO Amazon Джефф Безос в прошлогоднем интервью сказал мне, что искусственный интеллект не просто на стадии первой кондиции долгого бейсбольного матча, а вообще на стадии первой подачи мяча. И пока Amazon не публикует данные о продажах продуктов Echo, сторонние источники говорят, что несмотря на быстрый рост, они до сих пор сильно ниже 10 миллионов единиц за год. Для сравнения, даже в неудачный период, Apple продала 50 миллионов iPhone, которые намного дороже, всего за один квартал. И общий объем продаж намного больше, чем у смартфонов на Android.

Google недавно объявил о двух миллиардах активных Android-устройств в месяц, а Apple полтора года назад озвучила цифру в более чем 1 миллиард iOS-девайсов. Это самые распространённые смартфоны и они больше не в новинку.

Жду этого

Но то, что вы не видите потрясающих новых потребительских продуктах от Amazon, в магазинах приложений, в Apple Store или Best Buy, не свидетельствует об остановке в технореволюции. На самом деле, это всего лишь пауза для поиска новых ниш. И если поиск увенчается успехом, результаты будут такими же большими или даже больше, чем появление первого потребительского ПК в 1970, или интернета в 1990, или смартфонов в первой декаде этого века.

Все большие игроки технологического рынка, компании с других областей и стартапы, названия которых мы пока не знаем, работают над фундаментом будущего. Это искусственный интеллект и машинное обучение, дополненная реальность, виртуальная реальность, роботы и дроны, умные дома, самоуправляемые автомобили и цифровая медицина и носимая техника.

Все эти вещи имеют зависимости. Они включают в себя более мощную и распространенную вычислительную мощность, новые сенсоры, улучшенные сети, более умное голосовое и визуальное распознавание и более умное и защищённое ПО.

Примеры всех этих технологий уже существуют, но они находятся на ранней стадии, ограничены и в основном привлекательны лишь энтузиастам. Сопоставить к тому, что от них ждут, они как Commodore PET (смотрите на картинку выше, детишки) или как те огромные телефоны в машинах из старых фильмов.

Внешнее вычисление

Я ожидаю, что единственным конечным результатом всей этой работы будет технология, компьютер внутри всех этих вещей, которая пропадёт в фоне. В некоторых сценариях, она может вообще исчезнуть, ожидая активации голосом, входа человека в комнату, изменения в составе крови, скачка температуры, движения. Возможно, это всего лишь мысли вслух.

Ваш дом, офис и автомобиль будут напичканы этими невидимыми на первый взгляд компьютерами и сенсорами. Возможно, они даже не будут восприниматься как устройства.

Это и есть внешнее вычисление, трансформация окружающей среды с интеллектом и возможностями, которые, казалось бы, не будут существовать никогда.

Это мне напоминает шоу Saturday Night Live 2005-го года, в котором Фред Армисен, изображающий Стива Джобса, показывает самый маленький iPod, который практически невидим.

Недавно известная Facebook-популистка Регина Дуган анонсировала разработку технологии, использующей мозг для печати текста и управления дополненной реальностью. Её команда также разрабатывает “слух с помощью кожи”.

Их идея состоит в том, чтобы если дополненная реальность будет встроена в обычные очки, вам не понадобились дополнительные средства для управления.

Apple имеет секретный проект для мониторинга уровня глюкозы людей, страдающих диабетом, которым необходимы ежедневные измерения.

Google изменил свою корпоративную миссию на “ИИ прежде всего” и Google Home вместе с Google Assistant смогут выполнять большинство задач, заданных голосом, и поддерживать непринужденную беседу.

Несколько небольших компаний работают над зарядкой девайсов с помощью энергии, передаваемой по воздуху.

Я надеюсь увидеть большинство описанных технологий в ближайшие 10 лет, всех их — в ближайшие 20.

Почему это важно

Каждая из этих разработок может создать совершенно новый неузнаваемый мир. Это радикально новое видение технологий.

Когда интернет впервые появился, это было дискретное действие, которое мы выполняли на дискретном куске металла и пластика называемом ПК, используя дискретную программу под названием браузер. Даже сейчас, несмотря на то, что Сеть превратилась в источник питания многих вещей, вы до сих пор используете дискретное устройство — смартфон — для доступа к ней. Да, вы можете узнать многие данные через Echo, но это всё равно устройство, а вы всё равно должны знать как им управлять. Мы далеко от невидимого, вездесущего компьютера из Starship Enterprise.

Хуже того, те ранние компьютеры были на вашем пути. Они были неуклюжими предметами, требующими места и умения. Даже сейчас, если вы осмотритесь вокруг ресторана, вы увидите на столах смартфоны, ожидающие использования.

Компьютеры стали намного проще в использовании, но до сих пор требуют внимания и ухода, от зарядки батареи до знания какие приложения использовать и когда их использовать.

Технология — отличная штука, но она слишком неестественная, дополнение к жизни, на протяжении 40 лет. То, что сейчас происходит в лабораториях, обещает это изменить.

Тёмная сторона

Некоторые уже успели отказаться от идеи окружающих вычислений, основываясь на вторжении в личную жизнь и монетизации всего происходящего в ней, на слежке со стороны государства и взломах хакеров. Если ФБР может угрожать такой огромной компании как Apple для взлома пароля на iPhone, какие шансы защитить свою будущую напичканную технологиями жизнь, от вторжения государства? Если британские госпитали закрываются от хакерской атаки, могут ли онлайн-преступники заблокировать вас в вашем доме, офисе или машине?

Хорошие вопросы

Мой самый точный ответ на это: если мы действительно собираемся превратить наши дома, машины, здоровье и прочее в частные IT-компании, мы должны иметь более высокие стандарты безопасности и приватности. Особенно в США настало время закончить плясать вокруг проблем конфиденциальности и принять реальные регулирующие законы.

Но пока это возможно из-за резких “прорывов” в технологиях

Если окружающие технологии пройдут интеграцию в наши жизни как прошлые технореволюции, такие как балки или двигатели, мы должны урегулировать их стандартами безопасности. Ничто не мешает. Здоровье? Стандарты медицинских устройств должны быть ещё жёстче, но с допуском инноваций.

Техноиндустрия, которая часто позиционировала себя как разрушитель, теперь должна сотрудничать с правительством.

Монополия

Большую часть работы над этим, особенно в плане просветительства и обучения, выполняют известные техногиганты — Apple, Facebook, Google, Amazon и Microsoft.

Но толчки в мире технологий могут подвинуть монополистов. Для примера: сегодня Apple — самая крупная из этой группы. Согласно всем отчетам, компания усердно трудится над дополненной реальностью, самоуправляемыми автомобилями и инновациями в области медицины. Но её строгая и потрясающая политика конфиденциальности делают более сложным сбор данных для машинного обучения.

Microsoft до сих пор пытается найти способ объединить своё ПО с облаком и различными устройствами. Основанные на рекламе бизнес-модели Facebook и Google сейчас доминируют, но могут разрушиться в любой момент. У Amazon есть лишь одно хитовое устройство — Kindle.

Но все они в полном порядке и вскоре стране и миру придётся считаться с ними — у них слишком много власти, но можно ли подавить её, не убив технологический прогресс?

Вывод

В последнее время все были на пике после короткого спада. Как и в американских горках, после достижения вершины прогресс будет только ускоряться, намного быстрее чем когда-либо.

Мне, как гаджетоману, немного грустно от того, что вскоре всем будет интересно реальное применение, а не начинка устройства. Но я верю в них. Я больше не буду обозревать новые устройства, но с удовольствием буду следить за прогрессом.

Всем спасибо. Моссберг уходит.

Источник: Recode

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