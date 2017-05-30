Вот и вскрылись карты, показан главный козырь этого месяца. Безрамочный смартфон от Энди Рубина, человека, который имел непосредственное отношение к созданию операционной системы Android.

Не то чтобы самый красивый, не то чтобы прорывной, но это, как глоток свежего воздуха, в узком помещении курилки, где толпятся А-бренды, а в коридоре стоит немыслимая очередь из китайцев. И так, что это за зверь такое Essential Phone?

Essential Phone — это андроид смартфон. Все слухи о том, что готовится новая операционная система исчезли, как пепел по ветру. Ну и славно.

Это смартфон с минимальными рамками по бокам и сверху. Создатель этого чуда так стремился сделать безрамочное решение, что даже селфи-камеру пришлось обходить экраном, она как будто разрезает его.

Смартфон вообще без опознавательных знаков и логотипов. Операционная система по-видимому также «чистый Android», без каких-либо излишеств.

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Qualcomm 835, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти внутренней. Стандартный джентльменский набор флагмана. Материалы корпуса — титан и керамика, и всё это за $699. Флагманская цена, флагманские материалы корпуса.

Разъёма для наушников также нет, но на спинке смартфона расположены коннекторы. Разработчики готовят ряд фирменных аксессуаров, которые будут подключатся к смартфону именно через них.

Камера двойная, но по какой-то причине компания решила использовать её так же, как и Huawei в своих P9 и P10, второй объектив монохромный. Это не «фишай» и не «теле-линза».

Основная камера на 13 МП, селфи на 8 МП. О качестве фотоснимков говорить рано, как и рано говорить о поддержки новомодных технологий дополненной реальности.

Расцветки разные, «цыган-стайл» присутствует и выглядит, как по мне, очень круто.

Какой вывод можно сделать по первой информации? Это очередной смартфон на Android. Да — красивый, да – технически преуспевающий. Есть ли изюминка? Нет, пока её не видно. Быть может программная часть чем-то удивит, но сейчас это очередной Android-смартфон, вся надежда на репутацию создателя. Сказать, что это как-то поможет в конкурентной борьбе с Samsung и Apple нельзя.

Вообще очень странно видеть, как в 2017 году Америка начинает играть в «железо» а не в сервисы и софт. То Google с Pixel, теперь вот это. Все это очень подозрительно.

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