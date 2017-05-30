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Вот это «дичь»: виртуальный спиннер поможет сэкономить $10

30.05.2017 10:00 15

«Фиджет спиннер» — игрушка для успокоения нервов уже повсюду. По этой штуке можно определять насколько современная розница идёт в ногу со временем. Видите островок с безделушками в торговом центре и не видите в ассортименте эту приблуду? Значит, хозяин магазина явно не понимает, что происходит вокруг.

Но зачем тратить 10 баксов, если можно залипнуть с этой штукой возле экрана своего гаджета?

Народ сейчас смышлёный, склепали на коленке сайт с виртуальным спиннером. Работает с компьютеров и смартфонов. Естественно раскручивать рулетку удобней с экрана смартфона. Странно? Естественно странно! Но наблюдать, как реальная «дичь» превращается в виртуальную, как минимум забавно. Что дальше? Ждём спиннер в VR?

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