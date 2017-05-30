3D печать из FLEX пластика применяется при изготовлении прочных и упругих изделий сложной конфигурации. Для этого материала используется трехмерный принтер, работающий по технологии FDM, суть которой заключается в нагревании пластиковой нити в экструдере и нанесении послойно расплавленного материала на рабочую поверхность. Толщина слоя обычно составляет 0,1—0,3мм. На застывший слой, а скорость затвердевания достаточно быстрая, ложится следующий контур и таким образом постепенно формируется смоделированное изделие. Из FLEX пластика можно сделать резиновые тапочки и маски, медицинские протезы, кнопки, технические прокладки и много других полезных вещей. Заказать печать из FLEX пластика вы можете по ссылке https://lab3dprint.ru/about/nashi-uslugi/7106/

Характеристики FLEX пластика

Изделия из FLEX пластика по своим характеристикам напоминают твердый силикон. Основные его свойства следующие:

Имеет высокую температуру плавления, находящуюся в пределах 220—240°C.

Стойкость к механическим повреждениям.

Стойкость к воздействию агрессивной химической среды, в том числе к растворителям.

Высокую прочность.

Не поддается механической обработке.

Имеет разнообразную цветовую палитру.

Полезные советы

Для того чтобы формируемая модель не перекашивалась во время процесса печати, необходим подогрев стола до температуры 80—100°C. В этом случае усиливается адгезия между материалом и поверхностью. Используйте для 3D печати из FLEX нити диаметром 1,75 и 2,85 мм. Для склеивания материала используйте синтетический каучук или электрический фен. При покупке материала обращайте внимание на качество упаковки. Она должна быть вакуумной с силикагелем внутри, что позволит максимально долго сохранять качество материала.

Работа с упругим пластиком требует определенных навыков, поэтому если вы не уверены в своих силах или не имеете в наличие 3D принтера, то обратитесь в одну из специализированных компаний, например, в лабораторию LAB3Dprint, где вам изготовят любое изделие или серию предметов на заказ.

Правила работы с FLEX пластиком

Если вы никогда не выполняли 3D печать из FLEX пластика, то придерживайтесь в работе определенных требований. При функционировании принтера не пытайтесь проталкивать нить в экструдер. Многие так делают, пытаясь увеличить скорость подачи. Но ничего хорошего из этого не получится — пластичная нить согнется в экструдере, и принтер перестанет нормально печатать.

3D печать из FLEX должна выполняться на маленьких скоростях 20—50 мм/с, иначе велика вероятность проскальзывания нити между прижимным устройством и колесиком экструдера.

Выходя из экструдера нить должна сразу попадать в термобарьер. Если между ними есть расстояние, то нить быстро заполнит пустоты и работа прибора будет нарушена. Если расстояние есть, то вставьте туда обычную тефлоновую трубку, заполнив тем самым свободное пространство.

Соблюдение всех этих правил обеспечит нормальную работу принтера и качественное изготовление задуманной модели.

Источник: https://lab3dprint.ru/