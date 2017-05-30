Работа насоса без воды называется сухим ходом и является такой же проблемой, как и перебои в энергоснабжении или подаче других ресурсов. Чаще всего из-за нестабильности работы насосного оборудования выходят из строя целые насосные станции, отдельные агрегаты и детали. Столкнуться с этой проблемы могут как погружные, скважинные насосы, так и поверхностные аппараты. Зачастую для защиты насоса от сухого хода, который используется в бытовых нуждах, используют прочный износостойкий термопласт, характеризующийся отменными техническими характеристиками и эффективностью.

Однако, работая без воды, которая обеспечивает насосу смазку, детали могут соприкасаться между собой, из-за чего происходит нагрев и деформация. Соответственно, от такого сухого хода заклинивает вал и вполне может перегореть электродвигатель. После того, как насос пережил такое испытание, он либо прекращает осуществлять подачу воды, либо работает с нарушениями и не может выполнять заявленные в паспорте агрегата технические характеристики. При этом сухой ход специалистами не относится к гарантийным случаям и поэтому защитить свои насосные системы пользователям необходимо самостоятельно. «защита насоса от сухого хода, плавный пуск купить» — это один из самых распространённых запросов в России среди работников инженерных систем и водоснабжения.

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