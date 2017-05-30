Не знаю, как вы, а я вот очень не люблю, когда нужно дочитывать отзыв до конца, чтобы понять, нужно ли идти на фильм. Поэтому говорю сразу, Wonder Woman — очень хороший фильм, на который однозначно стоит пойти, если вы вообще воспринимаете экранизации комиксов и принимаете их условности. Это лучшее, что случалось со вселенной DC со времен Нолановской трилогии о Бэтмене. Но если интересуют аргументы, то ниже они будут.

История стартует на острове амазонок, спрятанном при помощи магии от всего мира. Населяют воительницы-амазонки, наша главная героиня – принцесса Диана. Диана, как водится, особенная, и кардинально отличается от всех как минимум тем, что она единственный ребенок на острове. Весомое отличие.

По легенде предводительница амазонок слепила ее из глины, а Зевс вдохнул в нее жизнь. Девочку объяснение вполне устраивает, ну в принципе, а чем оно хуже аистов и капусты? Героиня растет и неустанно тренируется для того, чтобы в один день исполнить свою судьбу, а именно убить Бога Войны Ареса.

Королева-мать надеется, что этот момент наступит не скоро, но как только подросшая Диана превращается в красивую актрису Галь Гадот, сквозь магический пузырь на подбитом самолете прорывается голубоглазый Стив Тревор, сыгранный Крисом Пайном. Появление Стива приносит новость о том, что на дворе 1918 год и весь мир охватила война, а приехавшие следом за Стивом немцы доказывают, что методы и орудия войны амазонок за последние 35 веков несколько устарели и годятся разве что для войны с богами.

Именно Бог Войны, а не люди признаются виновными в развязывании войны, а значит, пора Диане найти Ареса и уничтожить его, как и было предначертано. Но перед тем как отправится на фронт во Францию к неизбежной финальной битве, Стив и Диана ненадолго заедут в Лондон.

В общем, вполне типичная история о становлении супергероя, настолько типичная, что если в определённые моменты вместо Чудо-женщины на экране появился бы Капитан Америка, никто не заметил бы подмены.

Хотя нет, прекрасное лицо Галь Гадот — один из несомненных плюсов. Чудо-женщина красива не только снаружи, но и внутри, ее основная мотивация — не месть, не патриотизм, а желание всеобщего мира и добра. При этом, в отличии от Супермена, у которого мотивы в чем-то схожи, за ней интересно наблюдать (впрочем, готов смотреть на Галь Гадот даже если она просто два часа экранного времени будет стирать носки) — она не идеальна и человечна, и бесконечно верит в то, что люди хорошие. Просто Арес попутал.

Стив же, наоборот, шпион, хитрец, циник и реалист. Именно на персонажах Галь и Криса, на той самой пресловутой химии и их развитии и держится большая часть фильма.

В Чудо-женщине нетипичное для экранизации комиксов количество неожиданных деталей в характерах персонажей, которые режиссер умело использует, например, для построения шуток. Удачных шуток, а не нарочито тупых как в Suicide Squad или детско-пердильных как в недавних Стражах Галактики 2.

Чудо-женщина — официально один из самых веселых и забавных фильмов за всю историю экранизаций по вселенной DC. Кино вообще на удивление легкое, 2.5 часа пролетают практически незаметно. Лично я вышел из зала после Wonder Woman посвежевшим и даже, возможно, немного помолодевшим. Ну уж точно приосанившимся, хочется быть достойным Галь, если вдруг ее встречу.

Технически фильм выполнен отлично, все 120 млн бюджета, что называется, на экране. Боевые сцены, само-собой в основном рукопашные, динамичны, но при этом в нужный момент замедляются для того, чтобы продемонстрировать очередной эффектный постерный кадр. Все это под отличный под годный саундтрек Грегсона Уильямса, только не Гарри, а его не менее талантливого брата Руперта.

А еще в фильме есть цвета, яркие, живые цвета. К концу они вместе с настроением главной героини подугасают, но все равно это удивительно на фоне серо-черной гаммы остальных экранизаций DC.

Есть конечно и недостатки. Финальная битва напоминает перемонтированный вариант из Бэтмена против Супермена, с таким же НЕОЧЕНЬ графоном и немного смазывает общее впечатление.

Команда, которая присоединяется к главным героям, шаблонно не интересна, никак не влияет на сюжет и даже немного подбешивает. Ой, смотрите нервный снайпер, ой, надо же, хитрый турок, а вот индеец…угадайте кто он? Правильно, проводник.

Главный злодей, вроде как, и с понятной мотивацией, ну а что вы хотели: Бог Войны. Но при этом в очередной раз хочет уничтожить всех человеков. Хочется спросить его: «Эй,бро, ну уничтожишь, а кто тогда воевать-то между собой будет, ты не подумал?»

Впрочем, главного гада не могу записать в однозначные минусы, так как с ним связан неплохой сюжетный поворот, да и когда злодеи в комиксах были особо интересны и проработаны? Пингвин и Джокер не в счет.

Немного припечь может у людей с обостренным нюхом на феминизм, эта тема в фильме само-собой ощущается. Но у таких хочется спросить – а вы на что вообще рассчитывали, когда шли на фильм с таким названием?

Чудо-женщина, вместе с Логаном вернула мою веру в то, что фильмы по комиксам всё ещё могут быть интересы и в 2017-м году. Хотелось бы, чтобы закончилась черная полоса для DC, а грядущая Лига Справедливости оказалась хорошей. Но честно говоря, верится в это слабо. Дело в том, что очередной хороший фильм для DC снова снял человек, который, казалось бы, совершенно не подходит на эту роль.

В своей время было не совсем понятно, где Нолан, а где кино по комиксам и вот еще более неожиданное решение. В режиссерское кресло Чудо-женщины садится женщина-режиссер Пэтти Дженкинс. Она до этого сняла всего один полнометражный фильм – Монстр с Шарлиз Тэрон. Сценарий же достался Аллану Хейнбергу, который тоже дебютировал в большом кино, а до этого писал сценарии для сериалов Девчонки Гилмор и Секс в большом городе. В итоге у этих двоих получилось нечто новое и свежее, а вот Зак Снайдер в Лиге Справедливости, скорее всего, снова засунет ноги в свои пафосно-эпические домашние тапочки и снимет очередного Бетмена против Супермена. Впрочем, уже скоро увидим, а пока Чудо-женщина отличное начало летнего блокбастерного сезона, не на очередных пиратов же идти, ей Богу.

P.S. Галь, напиши мне.

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