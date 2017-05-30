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Почему мы удалили все обзоры Sony Xperia XZ Premium?

30.05.2017 18:00 3

На сайте за 2 дня вышло 2 материала о новинке Sony Xperia XZ Premium. Один текст подробно описывал возможности камеры, второй описывал работу устройства в целом, включая камеру. Материалы прочитали вы, прочитали их и в Sony.

Sony попросила удалить статьи, потому что по мнению компании они были подготовлены не по финальным образцам. По мнению Sony эти телефоны работают некорректно.

Мы долго думали и совещались всем миром и решили убрать тексты с сайта. Такого у нас ещё не было, да.

Но как только появятся телефоны в продаже, мы купим их в магазине и напишем ещё раз. Как есть, со всеми подробностями, а заодно сравним с другими устройствами того же класса. Раз уж в компании уделяют столько внимания Sony Xperia XZ Premium, то мы в свою очередь тоже постараемся найти время на изучение возможностей нового флагмана.

Источник

Почему мы удалили все обзоры Sony Xperia XZ Premium?
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