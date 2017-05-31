Энди Рубин не был готов отправиться на пенсию после того, как покинул Google в 2014 году. Хотя мог бы: после примерной карьеры разработчика одних из самых инновационных продуктов в мире технологий, у него было состояние и почёт, о которых мечтает любой.

В качестве инженера подразделения Apple General Magic он создал первые в мире портативные устройства, подключённые к интернету. Как президент Danger, он создал Sidekick, смартфон, который относился к данной категории ещё до создания самого понятия. И потом, естественно, Рубин создал Android, операционную систему, на которой работает более 2 миллиардов телефонов, телевизоров, автомобилей и часов.

Но Рубин и тогда не ушёл на покой, он просто не мог этого сделать. Все, кто знаком с этим человеком говорят : Энди Рубин видит будущее и не может сидеть сложа руки, ожидая его прихода. На протяжении последних нескольких лет он просто наблюдал за Google, Apple и всеми, кто пытался управлять миром, сидя в четырёх стенах, якобы понимая, что это путь в никуда. Рубин всегда верил, что открытая платформа выйдет единственным победителем.

И он вернулся в качестве президента Essential Products, его первой компании со времён Android. Он хочет сделать Essential первым отличным производителем гаджетов после Apple, тем, кто будет разрабатывать и распространять открытую платформу, которая будет работать на миллиардах телефонов, часов, лампочек, тостеров, подключённых к интернету.

Эта идея не всегда была планом. Рубин любит рассказывать историю о своём уходе из Google, где он провёл львиную часть карьеры, работая над Android и проектами в области робототехники. За ужином и бокалом вина он со своей женой Ри обсуждали его следующие шаги. “Как мне развивать Android?”, спрашивал он, “Как я могу сделать его ещё лучше?”. Ри ответила: “Не зацикливайся на одном — делай сразу 10 дел.” Так Рубин создал Playground, компанию, в которой множество инженеров и дизайнеров Playground Studios помогают стартапам в развитии.

Рубин с партнёрами искал огромные инвестиции. “Вы встречаете массу людей, тысячи людей”, говорил он. “Некоторые идеи по-настоящему безумные, некоторые просто хорошие, некоторые команды замечательные, некоторые — не настолько отличные.” По словам Рубина, он бросает своё долговязое тело в комфортное кресло во главе длинного стола, где и встречает большинство из этих людей.

Он нервничает, когда разговаривает и касается своего щетинистого лица, когда думает. Время от времени он подходит к доске, чтобы изобразить свои мысли. “Мы думали, что люди не видят ничего хорошего в потребительских продуктах”. Всё это говорит о том, что Apple не была бы собой, и пришло время действовать.

Essential вчера анонсировала два продукта, они появятся в продаже летом: смартфон с ценником $699 под названием Phone и хаб для умного дома Home — Рубин надеется, что тот станет частью Интернета вещей. Чтобы понять долгосрочную перспективу Essential, взгляните на хаб. “Руб” хочет создать бесконечно расширяемую открытую платформу под названием Ambient OS, которая управляет всей умной техникой в доме. Android для абсолютно всего. Но даже Рубин говорит, что реализация займёт время. Если вы хотите узнать, как он планирует достичь этого, мы должны понять, что такое Phone в представлении Энди..

Присмотреться

Многие люди смотрят на смартфоны, как на один из самых больших и самых конкурентоспособных рынков в истории, но закрытый для всех, кроме Apple и Samsung. И большинство полагает, что в них нет инноваций. Рубин не согласен. В корне.

Он видит множество инноваций, но считает, что компании их не используют просто потому, что они слишком большие. “Когда Apple изобретает новую технологию, у директоров сразу возникает вопрос: “Отлично, можем ли мы надеяться на 50 млн в следующем квартале?”. Производители отвечают: “Нет, это невозможно. Мы только изобрели её.”, говорит Рубин. В компаниях всё зависит от комитета — от очень большого числа мнений, поэтому всё идёт очень медленно.

Если Essential продаст 50 миллионов смартфонов в этом квартале, Джейсон Китс, глава отдела архитектуры продуктов, будет спать с головной болью. Essential просто не может производить такое количество девайсов. Это проблема. “Мы стартовали с такими технологиями и методами производства, которые просто не предназначены для 50 миллионов,” сказал он. Он хочет думать как часовщик-перфекционист, а не как простой производитель гаджетов. С самого старта, дизайнеры и инженеры Essential встретились с огромным количеством производителей в поисках самых интересных технологий и материалов. “Мы не для всех”, говорит Китс, “Вы же знаете, что мы собираемся стать эксклюзивом”.

Все в Essential ненавидят идею того, что вы, ваша бабушка, и ваш бухгалтер — все будут иметь одинаковые телефоны. Гаджеты способны что-то рассказать о своём владельце. Они показывают, модник вы или ботаник. Они такие же личные, как и холодильники. Рубин хочет, чтобы смартфоны Essential чётко говорили, что их владелец не поддался маркетингу, не фанатик и не следует трендам. Люди, купившие смартфон Essential, хотят, чтобы технологии работали для них, а не для окружающих, сказал Рубин.

Команда с самого начала знала, что хочет создать титановый телефон. Материал гарантирует долговечность и, что тоже важно, подчёркивает дизайн. Но производство титана дорогое и затратное. “Поэтому мы буквально путешествовали по миру, чтобы найти кого-то, кто может реализовать это иначе”, говорит Китс. Essential наконец нашли маленькую немецкую компанию, которая выжигает материал, а не дробит его из блока. Это позволяет сделать титан “супер-супер плотным”.

Сотрудники Essential говорят, что Apple пыталась сделать титановый iPhone, но не смогла наладить производство.

Формирование будущего

Команда Essential хотела создать что-то уникальное, свежее и захватывающее. Но все знали, что люди не готовы к абсолютно новому форм-фактору и радикальным технологиям. Команда провела много времени, вырезая из гибкого стекла все мыслимые формы, просто чтобы посмотреть, как они лежат в руке. Дэйв Эванс, главный дизайнер компании, особенно оценил форму песочных часов. “Это как колыбель для руки. Захват просто фантастический”.

В итоге, Essential вышел в форме прямоугольника и с камерой без шлейфов, потому что зачем изобретать велосипед? Странные вещи ещё впереди. Теперь Essential сосредоточена на совершенствовании смартфона. “Дизайн продукта создавался, как для себя”, говорит Рубин. Он покупает каждый телефон — ими покрыт почти весь офис — и все они остаются без дела. “Они могут быть со слабой батареей, или недружественным интерфейсом, или пучком мусора и вирусов, поэтому они мне не нужны”.

Рубин говорит, что Phone — это тот телефон, который он всегда хотел. На нём нет имени бренда, потому что он — не собственность Essential, а ваша. Он работает на самом чистом Android без каких-либо надстроек. На лицевой панели нет ничего, кроме 8-мегапиксельной фронтальной камеры и 5.7-дюймового дисплея. Phone работает на последнем процессоре Snapdragon 835 в связке с 4 ГБ оперативки и 128 ГБ памяти. В конце концов, Essential не пытается изменить игру — он просто пытается победить. На бумаге всё выглядит потрясающе, даже без водонепроницаемости.

Про аксессуары

Самое важное нововведение — две магнитные точки сзади. Это магнитный док для подключения аксессуаров. Essential создали модульную гарнитуру, но не “построй смартфон” как у Moto Z или Project Ara. Рубин называет это “новым веянием в аксессуарах, и попыткой сделать аксессуары максимально приближенными к будущему.”

Поскольку другие производители отказываются от 3.5-мм разъёмов и коннекторов, они отрезают огромное количество уже существующих аксессуаров. Рубин любит напоминать, что в гостиничных номерах до сих пор можно увидеть док-станции для iPod с 30-пиновым коннектором.

Он хочет убедится, что ваши дополнения к Essential никогда не выйдут из моды. “Допустим, я придумаю новый смартфон в будущем,” говорит Рубин. “И представим, что в нём нет ничего от прежнего устройства. Я не хочу, чтобы купивший аксессуар человек был вынужден его выбросить и купить новый для нового форм-фактора.” Аксессуары для телефона будут работать для хаба умного дома через тот же коннектор, и будут работать со всем, что сделает Essential в будущем. Рубин верит, что потребители хотят прекрасный, дружелюбный телефон и универсальность, чтобы понять, что он делает и как работает.

Первый аксессуар Essential, как бы глупо не звучало, не является аксессуаром. Он будет доставлен в одной упаковке со смартфоном, как часть девайса: 360-градусная камера, чуть крупнее большого пальца. Для него нет приложения-компаньона или подключения по Bluetooth, телефон просто воспринимает её как встроенную. Это самая маленькая и самая простая камера 360° из всех, что вы когда-либо видели.

Другие аксессуары представят позже, и вообще — Essential планирует открытую магнитную систему, чтобы компании могли разрабатывать свои аксессуары. Камера 360 — это полностью видение Рубина. Большинство решений на рынке громоздкие и неудобные. Essential верит, что такое бесшовное подключение и маленькие девайсы станут мейнстримом, что и сделала когда-то Apple со своим iPod.

Ставка на смартфон

Успех или падение Essential зависит от будущего Phone. Интерес Рубина возлагается на искусственный интеллект и роботов. Он верит, что Ambient OS и умные гаджеты, которыми она будет управлять, станут отличным преемником Android. Это платформа с открытым исходным кодом для Интернета вещей, которую, удивительно, никто ещё не изобрёл.

Home, которую выпустят чуть позже в этом году, создана для управления всеми умными устройствами в доме и координации их совместной работы. Команда создала систему соединяющую SmartThings, HomeKit, Nest и другие, имеющие открытые API. Она работает с Alexa, Siri и Google Assistant, имеет голосовое управление и тачскрин. Рубин верит, что вы почувствуете взаимодействие со своим домом, а не только с бутылкой воды в гостиной.

Все вещи умного дома до сих пор на пути к своему потребителю. Essential начала с телефона, потому что это самый важный и используемый девайс, который вы уже понимаете. Поэтому революция должна начаться с него. “Вы должны учитывать то, как работает общество”, говорит Рубин. Он упоминает Google Glass, которые провалились не из-за плохой технологии, а из-за неготовности мира носить их.

Phone, по словам Рубина, это очень персональное устройство. Ближе к концу интервью с журналистами Wired, он подходит к большой полке в своём офисе и начинает перебирать всё, что он создал до этого. Он показал ранний прототип Sidekick, также на полке нашёлся и Sony MagicLink, прототип КПК, который он помог создать в 90-х в General Magic. Вы можете утверждать, что только Джобс сыграл большую роль в мобильной революции, но Рубин шаг за шагом продолжает создавать смартфон, который всегда хотел.

По материалам из интервью сайта Wired

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