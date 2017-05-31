На нашем сайте вышел материал о компании Essential и их анти-iPhone. Любопытные мысли и само событие заслуживает внимания, обязательно прочтите этот текст. Сегодня состоялся официальный анонс продуктов. Мало конкретики, много обещаний и меня посещает только одна мысль “лишь бы все у них получилось”.

Что показали?

Показали Phone и умную колонку Home, конкурента Amazon Echo и Google Home. Воспринимать серьезно голосовых помощников и умные колонки на русском языке можно лишь опираясь на слова производителей, так как в наших широтах такие устройства не имеют практического применения, остается смотреть на новинки с надеждой на светлое будущее.

Что умеет?

Круглый дисплей Home активируется тремя способами: голосом, касанием и просто взглядом. Home имеет те же функции, что и другие домашние смарт-гаджеты, но Essential настаивает на том, что их колонка намного умнее конкурентов.

Например, если играет музыка, а Home обнаружит, что вы разговариваете с кем-то, она приглушит звук. Также ему можно задать сценарии действий: что делать, когда выключается свет и так далее. Колонка напомнит, когда вам необходимо выйти, чтобы успеть на встречу и как любой умный ассистент попытается ответить на ваши вопросы или установит будильник на нужное время.

Операционная система — загадка.

Эти функции обеспечивает Ambient OS, платформа, на которой работает Home. Компания не подтвердила, что она основана на Android и это самый важный вопрос. Главный инженер Essential Мануэль Роман рассказал, что операционная система знает местоположение дома, количество людей в нём и их привычки. Также все запросы остаются приватными, поскольку выполняются не через облако, а напрямую.

Сейчас компания сосредоточена на Phone, своём флагманском смартфоне, поэтому узнать какие-либо детали о колонке довольно сложно. Одно известно точно — компания хочет привлечь сторонних разработчиков для создания дополнений к Ambient OS и возможно это и есть логическое продолжение развития Android, как открытой системы. Интересна реакция Google на подобные телодвижения на рынке.

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