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iPhone 8 будет толще старого, но всё равно за ним будут очереди

31.05.2017 16:45 9

Все ждут iPhone 8 в новом дизайне, судя по всему, прогноз сбудется, если рендеры не врут. На рисунке показали, как выглядит устройство. Самое интересное на этой схеме выделено оранжевой линией, она подчёркивает границы экрана. Мама дорогая, iPhone будет с такими узкими рамками, неужели?!

iPhone 8 будет толще старого, но всё равно за ним будут очереди

iPhone 8 будет толще старого, но всё равно за ним будут очереди

Пока это не фото, а всего лишь рендер будущей новинки.

Видимо, да. Причём ещё и пропадёт клавиша Home, появится OLED-экран и сдвоенная камера, которой раньше не было в младшем айфоне. Как вам безрамочный дизайн? Интересно смотрится вырез вверху, где по традиции будут разговорный динамик, камера и набор из сенсоров.

iPhone 8 будет толще старого, но всё равно за ним будут очереди

Даже появились точные размеры будущей новинки Apple. Телефон будет заметно крупнее, чем iPhone 7, а также прибавит в толщине и станет упитаннее, чем версия Plus.

iPhone 8: 143.59 x 70.94 x 7.57 мм

iPhone 7: 138.3 x 67.1 x 7.1 мм

iPhone 7 Plus: 158.2 x 77.9 x 7.3 мм

iPhone 8 будет толще старого, но всё равно за ним будут очереди

Стоит ли ждать нововведений в iOS 11? Чтобы место на экране не пустовало, а в нишах вверху и внизу появилась полезная сервисная информация? Узнаем на грядущей WWDC на следующей неделе.

Ранее поговаривали о том, что фронтальная камера может переехать вниз (как на Xiaomi Mi Mix), но в этом случае таких изменений не видать. Изображение задней части корпуса намекает на то, что система из камер будет расположена иначе, один модуль будет над другим, а между ними появится вспышка.

iPhone 8 будет толще старого, но всё равно за ним будут очереди

Ещё появились такие рендеры устройства, аккаунт @OnLeaks обычно поставляет достоверные новости, поэтому я и решил показать свежие слухи о будущем iPhone 8.

You really wouldn't believe it… iPhone 8 будет толще старого, но всё равно за ним будут очереди#iPhone8 pic.twitter.com/4zjA5YbRY1

— OnLeaks (@OnLeaks) May 30, 2017

Источник: 9to5mac, 9to5mac

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