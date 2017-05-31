Василий Власов, депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи предложил организовать совет блогеров. Государственная Дума соскучилась по мемасам и шуткам в прямом эфире?

Мы должны понимать, что сейчас новое время. Огромное количество наших граждан имеют свои страницы в соцсетях и смотрят тех или иных блогеров иногда даже больше, чем телевидение. Опыт блогеров может содействовать выработке грамотной стратегии по взаимодействую с гражданами в Сети.

Валентин выпустил на злобу дня смешной ролик, получилось забавно, если взглянуть на типичное заседание депутатов глазами YouTube-зрителя.

Сейчас это вроде шуточки, но не забывайте, что за нелепыми на первый взгляд идеями могут стоять вполне серьёзные задачи. За популярным блогером следуют точно так же, как и за политическим лидером. По сути, это человек, чьё мнение ценят, уважают, к нему прислушиваются. Бывают, конечно, исключения из правил, но в общих чертах – это тот, кто способен привлечь внимание людей и удержать его. По возможности ещё и создать положительную ауру вокруг себя, дружественную атмосферу, которой так не хватает в политике, где всё жестко и сурово, весёлыми шуточками отделаться сложно.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил РБК, что положительно относится к инициативе создания совета блогеров при Госдуме.

Молодежь не смотрит телевизор, не выписывает газет, а общается на уровне лайков, дизлайков в социальных сетях, поэтому для продвижения идей в молодежной среде создание такого совета в Госдуме было бы полезно.

Если лет 5 назад слово «блогер» было, скорее, обидным и нарицательным прозвищем, теперь престиж значительно вырос. Выпускники школ, когда их спрашивают о том, кем ребята хотят быть в будущем, говорят, что не прочь стать блогером. Раньше мечтали о полётах в космос, но со временем престиж профессии космонавта упал, круче быть блогером.

Но каким нужно быть блогером? Идеологически близким к государственной концепции, конечно же. Если вспомнить недавний судебный процесс с молодым блогером Русланом Соковловским, который по решению суда получил 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих и незаконный оборот специальных технических средств – он использовал ручку со встроенным регистратором.

«[Соколовский] оскорбил многочисленные чувства разнообразных социальных групп не только в речевой форме, но и двигательной активностью лица».

Цитата из приговора

Месяц спустя в Госдуме прошли слушания о молодёжной политике, где выступила Саша Спилберг. Напомню вам её слова.

Что бы сделала я, если бы работала на государство. Я бы изменила отношение к соцсетям, особенно тех государственных людей, которые работают с молодежью. Научила бы использовать эти бесплатные инструменты на полную мощность по умолчанию. Подписчики — это те же избиратели, только результаты видны в режиме реального времени.

А вот её фраза о том самом Романе Соколовском, ловце покемонов

Недавно мой коллега, блогер Руслан Соколовский получил условный срок. Я, конечно, извиняюсь, но он идиот. Идиотов нужно лечить или штрафовать. Судить таких людей — это жестоко и непрагматично, и точно не способствует доверию молодежи.

Дружественные государству блогеры легко поведут за собой аудиторию, подписчики, фолловеры, как ни называй – суть не меняется, это всё те же люди, которые верят тем, кого они смотрят, слушают или читают.

Вопрос лишь в том, насколько быстро и жестоко росийские чиновники начнут фильтровать блогеров на «своих» и «чужих», решая, чьё мнение важнее, лучше и, конечно, более выгодно для власти.

Источник: Афиша, Meduza, BBC, РБК

Источник