Среда, 31 Мая

Apple зарегистрировала в России 5 новых Mac и 4 новые устройства на iOS

31.05.2017 14:30 3

Российские органы регулирования зарегистрировали новые устройства Apple. Их анонсируют, предположительно, на WWDC.

Новые устройства на macOS 10.12 имеют номера A1289, A1347, A1418, A1419 и A1481. Модели A1670, A1671, A1701 и A1709 обозначены как iOS-устройства. Также зарегистрировано некое периферическое устройство A1843 – предположительно, это умная колонка с ассистентом Siri.

Можно лишь предположить, что устройства покажут нам на WWDC, хотя дата релиза не обозначена.

Если догадки подтвердятся, то уже в этот понедельник нас ждёт весьма интересная конференция, хоть и для разработчиков. Так что закупаем закуску, пиво и колу, или что вы там едите, и готовимся новинкам, как обычно, мы сделаем материал по следам презентации, а быть может, разразимся на онлайн-трансляцию.

Источник

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Apple зарегистрировала в России 5 новых Mac и 4 новые устройства на iOS
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