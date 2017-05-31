У Samsung огромная линейка смартфонов, среди которой наиболее известны различные Galaxy из топовой серии: S6, S7, S8. Они знамениты, но стоят дорого, всё-таки флагманские продукты. Между тем, китайские производители активно выдавливают Samsung с нажитых мест, что же делать? Правильно, ответить на растущие китайские амбиции аналогичными методами.

Так и появился на свет Samsung Galaxy C7 Pro, секретное оружие для борьбы с китайскими производителями на их же территории. Возможно, что он и не появится в официальной российской рознице, но все мы с вами умеем заказывать телефоны через интернет. Поэтому мне и самому интересно посмотреть на то, что умеет устройство, и вам о нём хочется рассказать для разнообразия. Не всё же про одни Meizu да Xiaomi делать обзоры, о них мы и так частенько пишем.

Про дизайн и эргономику

Поскольку телефон делали в первую очередь для китайского рынка, то в Samsung учли все моменты, которые ценят покупатели. У нас модель в золотистом цвете, китайцы уважают этот оттенок, всё должно блестеть и сверкать, чем богаче выглядит — тем лучше. Galaxy C7 Pro не похож на сверкающую новогоднюю игрушку, к счастью, тут обошлись без лишней мишуры и блёсток — выглядит в меру строго.

Если бы на корпусе не было надписей Samsung, с первого раза вообще было бы сложно понять, кто выпустил телефон, он безликий, оригинального дизайна тут нет.

Так что на фоне новой A-серии 2017 года Galaxy C7 Pro смотрится скромно. Зато собран хорошо, да и материалы приятные: металлический корпус, экран закрыт стеклом, на него наклеена заводская плёнка. Приделана она аккуратно, так что можете не снимать и ходить вместе с ней, чтобы защитить дисплей от возможных царапин. Практично.

Мне понравился тонкий и лёгкий корпус (всего 172 г. и 7 мм толщины), экран с узкими рамками, сейчас это модно, ошибочных срабатываний тоже не было, по части управления и удобства никаких нареканий. От кнопки под экраном Samsung не спешит отказываться, тут она тоже присутствует. По бокам от физической клавиши сенсорная клавиша для запуска меню активных приложений и клавиша «Назад», они обе с подсветкой, в темноте не будет проблем с поиском кнопок.

Говорить об удобстве управления одной рукой не буду, всё-таки телефон с 5,7-дюймовым дисплеем накладывает свои особенности. Держать можно, да, а вот печатать тексты удобнее всего двумя руками, пусть тут и предусмотрена функция «уменьшенного меню», когда интерфейс сжимается до компактного режима. На мой взгляд, это убивает весь смысл покупки телефона с большим дисплеем, раз неудобно, значит, надо покупать маленький смартфон, не надеясь на софтовые примочки, но это уже дело вкуса.

Об экране

Про узкие рамки я уже говорил, напомню о них ещё раз — экран достоин моделей и более высокого уровня, свободное место используется с пользой. Можно ли назвать телефон «безрамочным»? Я бы так не сказал, всё-таки отступы вверху и внизу заметны, но в целом, всё симпатично, не стыдно положить на стол и сравнить с конкурентами.

Благодаря эффективному использованию свободного места, размеры Galaxy C7 Pro меньше, чем у iPhone 7 Plus, а между прочим, у Samsung экран на 0,2 дюйма больше. К чему тут сравнение с айфоном? Да просто так, с ним уже сравнивают всё подряд, я тоже буду в тренде.

Под рукой у меня ещё оказался Meizu Pro 6 Plus, вот с ним Samsung почти полностью совпадает по размерам, да и экраны у них одного типа – Super AMOLED, правда, у Meizu разрешение выше. У Samsung 1920х1080 точек, я не люблю выискивать пиксели на дисплеях, разглядывая их с увеличительным стеклом, предпочитая более простой сценарий. Либо нравится экран, либо нет.

У AMOLED одна проблема – при длительном чтении текстов на экране устают и побаливают глаза. У некоторых пользователей бывают нарекания по этой части, других всё устраивает. Говорить за всех не стану, но я бы для чтения книжек выбрал телефон с TFT-матрицей, они как-то меньше нагружают зрение, но это уже субъективные моменты.

В остальном по экрану всё в порядке: стекло с 2,5D, то есть слегка изогнутыми краями, олеофобным покрытием и отличной, сочной картинкой. Кто точно производит защитное стекло, информации я не нашёл, насколько я понял, то это не Gorilla Glass от Corning. В общем, если любите, чтобы было ярко и красиво, значит, выбирайте AMOLED.

Камера

Честно скажу, я не фанат селфи и сам себя не фотографирую. Но так уж устроен мир, что сейчас фронтальным камерам уделяют чуть ли не больше внимания, чем основным – ведь нельзя начать день без себяшки! Samsung учла пожелания трудящихся и добавила в телефон 16-мегапиксельную фронтальную камеру со светосилой f/1.9. Хорошая камера, в некоторых телефонах основные хуже, чем тут фронталка, надо признать.

Она широкоугольная, отлично снимает и не тупит в темноте. Вспышки спереди тут нет, но перед тем, как сделать кадр, срабатывает подсветка экрана, он на секунду становится ярко-белым, после чего телефон делает снимок. Временами такая принудительная подсветка помогает, хотя я бы её включать не рекомендовал, лицо получается каким-то красным, как будто вышел из сауны в народ.

Что по части основной камеры? К слову, она, как и фронтальная, тоже на 16 мегапикселей. Мне нравится фирменная самсунговская фишка, когда двойным нажатием на кнопку под экраном быстро запускаем камеру. Камера быстро включается, быстро фотографирует и сохраняет снимки без задержек. По традиции Samsung делает хорошие кадры, днём снимки очень качественные, по вечерам или в помещении качество падает, тут уже без сюрпризов, надо же и флагманы продавать.

Двигая пальцем по экрану, переключаетесь между настройками. Слева открывается режим с ручными настройками, HDR, «вкусные» пресеты для съёмки завтраков, панорама и прочие прелести, а справа – наборы стикеров. Бахнули фоточку – добавили сверху подпись. Такого я ещё не встречал в Samsung, забавная функция, вот только часть картинок с иероглифами, а что там написано – не знаю.

Телефон снимает ролики в Full HD разрешении, качество съемки не лучшее, нормальное, хотелось бы уже видеть 4K, но это припасли для более дорогих моделей.

Что внутри

Samsung Galaxy C7 Pro дебютировал почти полгода назад, за это время успели показать обновленное поколение процессоров Qualcomm Snapdragon, но недостатка мощности тут нет. Меню работает быстро, пролистывание приложений в Google Play работает плавно, пожаловаться не на что.

Тут стоит Snapdragon 626, 8-ядерный процессор с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Android 6.0.1 под самсунговской оболочкой, это нормально? Ярко, пёстро, но скорость обновлений прошивок у А-бренда не ахти какая.

Данные в телефоне защищаются паролем, сканер отпечатков встроен в клавишу, расположенную под экраном. Это удобно, не приходится переворачивать телефон на столе, когда приходит новое сообщение и нужно его разблокировать. Кстати, сканер срабатывает от легкого касания, а не нажатия. Вроде мелочь, но я знаю некоторых пользователей, для которых это важный момент. Кому-то больше нравится, когда не нужно с силой нажимать на кнопку, а можно просто приложить палец.

Разъём для наушников на месте, 3.5-мм порт находится на нижнем торце рядом с разъёмом USB Type-C для подключения кабеля. Звук в наушниках чистый, есть запас по громкости, а динамик тут, пусть и один, зато громкий — орёт телефон звонко, но похрипывает на максимуме.

В телефоне совмещённый отсек для SIM-карт, LTE работал быстро и без сбоев, также тут стандартный набор из Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, ANT+ и NFC, для навигации служат GPS, BeiDou и ГЛОНАСС.

Время работы

Экономичный процессор, непрожорливый AMOLED-экран, аккумулятор на 3300 мАч… Получаем телефон с хорошей автономностью и тонким корпусом, но весьма крупным экраном. Девайс спокойно выдерживает 1,5-2 дня работы в московских сотовых сетях с повышенной нагрузкой. На полную зарядку батареи уходит 1,5 часа, в комплекте лежит устройство с Quick Charge. Наушники-гарнитура тоже лежат в коробке, китайцы в последнее время на этом экономят, а Samsung не стала.

Сколько стоит?

Я писал в начале текста о том, что телефон выпускали с прицелом на китайский рынок, продают его и в Индии, возможно, что он будет популярен в Азии. Телефон можно купить и в России, он стоит около 20 тысяч рублей. Samsung среднего класса по цене хорошего «китайца», что же выбрать?

Классика в духе «Ксяоми лудше11!» само-собой не отрицается, можно прикупить Xiaomi Redmi Note 4, он обойдётся заметно дешевле. Если верить Яндекс.Маркету, то у нас его продают тысяч за 12. Ну и как тут конкурировать Samsung, которая практически за то же самое просит почти в 2 раза больше?

Вариантов на выбор хватает, Samsung, как обычно, стоит дороже конкурентов со сравнимыми характеристиками.

Мнение

Мне Samsung Galaxy C7 Pro понравился и вот почему. Он тонкий и лёгкий для телефона с таким крупным экраном, быстро работает и хорошо держит заряд. Он — удачный пример не очень дорогого, но функционального устройства. В принципе, в этом и весь успех китайских производителей, которые поняли, что путь к сердцу покупателя лежит не через флагманы, а через доступные модели. Вопрос лишь в том, готовы ли вы доплатить за бренд или нет, потому что китайские компании делают всё то же самое уже не хуже. Но намного дешевле.

Не понравилось

Качество фото вечером и ночью

Не пишет видео в 4К

Понравилось

Отличная сборка

Качественные камеры

Хорошее время работы

Тонкий корпус

Сочный экран

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