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Яндекс закрывает свои офисы в Киеве и Одессе, сотрудникам предлагают переехать в Россию

31.05.2017 13:50 30

Новые украинские законы быстро пришли в действие. Сначала блокировка социальных сетей и российских сервисов, а так же незамедлительные и «обязательные» проверки местных офисов компаний с российскими корнями.

После обысков СБУ в офисах Яндекс, местное руководство приняло решение закрыть представительство компании на территории Украины, а сотрудникам якобы предлагают переехать в Россию, там компания обеспечит их рабочими местами.

В первых числах июня Яндекс озвучит официальное заявление. Эта информация обнародована одесским новостным сайтом Timer, который ссылается на внутренние источники в недрах одесского офиса Яндекс.

Что тут можно сказать? Намерения украинского правительства понятны как белый день, Яндекс соответственно отреагировали быстро, хотя могли оспаривать свои права в судах. Такой же точки зрения придерживается и бывший директор Яндекс Украина, Сергей Петренко, вот цитата из его записи в личном блоге :

Меня в последние два дня опять осаждают журналисты с просьбой прокомментировать, придти в эфир и поговорить — ну, понятно, что про обыски в Яндекс.Украине и всякий разгул фантазии. Хочу окончательно заявить — по моему глубокому убеждению, правильнее и эффективнее влиять на эти действия юридическими способами, а, если и есть необходимость в публичных заявлениях, то именно компании Яндекс и следует их делать.

Мне же самому нет никакого смысла в подобной активности — в моей нынешней деятельности нет ничего, ради чего стоило бы в ранге эксперта с пометкой «экс-директор» светиться в эфире, а тренировать своё умение публично рассуждать именно на этой теме, пожалуй, несколько даже некрасиво по отношению к моим бывшим коллегам и добрым друзьям.

Поэтому, пожалуйста, господа представители различных СМИ, перестаньте тратить своё и моё время — комментариев не будет. Если что-то изменится, я дам вам знать.

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