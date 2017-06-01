Через несколько месяцев стукнет год с того самого дня, когда у Samsung начались проблемы с Galaxy Note 7. Не буду заново пересказывать всю печальную историю, но скажу, что телефон всё-таки возвращается в продажу. По крайней мере он будет продаваться на домашнем рынке в Южной Корее, а впоследствии, возможно, приедет и в другие регионы. Модель назвали Samsung Galaxy Note 7r — буква «r» означает refurbished, т.е. восстановленный.

Купим его при первой возможности для сравнения со старым оригинальным Note 7, который по-прежнему живёт у нас на студии. Поговаривали, что обновленный Note 7 будет недорогим телефоном для развивающихся рынков вроде Индии или Вьетнама, где популярны смартфоны с большими экранами, но взгляните на картинку. В пересчёте на доллары получается порядка $623, не так уж и мало. Конечно, это меньше, чем просят за Galaxy S8 и S8+, но они по всем статьям лучше старой модели, да и никаких проблем с репутацией не было.

Ожидается, что начинка почти не изменится, только аккумулятор урежут до 3200 мАч. А так будет процессор Samsung Exynos 8890, 4 ГБ оперативной памяти и 12-мегапиксельная камера.

Но для Samsung это уже вопрос престижа. 5 млрд долларов убытков от старта продаж Note 7 компания уже получила, теперь время доказать себе, конкурентам и покупателям, что проблем больше нет и дорогой урок усвоен.

Источник: Sammobile

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