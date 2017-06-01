Как iPhone 7 Plus размывает фон? Подобные фото видели все, ведь так называемый “портретный режим” активно рекламируется самой Apple.

Фото, расположенное ниже, вполне могло быть сделано на профессиональную камеру с дополнительной линзой с широкой апертурой. Это значит, что объектив имеет большое отверстие для захвата света, что создаёт более узкое пространство для фокусировки. Вот как выглядит резкий фокус на примере парня в красной кепке. Это яркий пример использования портретного режима, взятый из пресс-релиза компании:

А это фото снятое на Nikon d800 с линзой 85 мм f/1.8:

Вкратце эту функцию можно описать так: портретный режим — это способ выделить один объект из всей окружающей среды. Как описывает Apple в своём промо-ролике, выпущенном 1 мая, это получится даже в суетливой обстановке:

То, что объект выделяется на фоне остального мира, оказалось правдой, но лишь в определённой степени

Что на самом деле делает портретный режим Apple

iPhone 7 Plus имитирует эффект боке или заполненную размытием часть вне фокуса. (На свадебной фотографии весь зелёный фон — это боке.) Но этот эффект не достигается за счёт объектива iPhone. Топовые смартфоны, такие как iPhone 7 Plus, действительно имеют линзы с широкой апертурой, но они слишком малы, поэтому боке становится заметным только когда объект находится очень близко к камере.

Немного отдалите свой смартфон, и естественный боке пропадёт, в фокусе окажется абсолютно всё. Портретный режим iPhone 7 Plus использует некоторые вычисления, чтобы расширить эффект боке до 2,5 метров

Как работает портретный режим iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus использует свою двойную основную камеру для определения глубины — прямо как наши глаза, чтобы видеть в 3D. Он анализирует глубину окружающей среды и определяет расстояние до разных объектов. Тогда становится довольно сложно разглядеть объекты вне фокуса.

iPhone часто ошибается

Вы заметите, что эффект не идеален — фокус иногда слишком резкий, в отличие от реального боке. Края объектов искажаются и размываются, если iPhone неверно их распознаёт. В том числе из-за этого Apple отключила активацию портретного режима на большом расстоянии.

Смартфоны с похожим эффектом, тот же Huawei P9, срабатывают лучше всего очень близко к объектам, если они неподвижны и вокруг много света. В таких условиях они могут снять почти как зеркалка, но следы компьютерного вмешательства всё равно будут заметны.

Портретный режим — отличная функция и пример возможностей компьютерной обработки, но тут и речи не идет о боке на уровне оптики. В любом случае, такой подход имеет право на существование, а программные алгоритмы становятся все лучше и лучше. Не удивлюсь, если в ближайшем будущем даже профессиональные камеры начнут во всю использовать дополнительные вычисления для улучшения работы некоторых оптических функций.

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