Apple уже повсюду — в кармане лежит iPhone, в ушах AirPods, рядом с телевизором Apple TV, на столе iMac — экосистема живёт и процветает. Скоро одним устройством с меткой Designed by Apple in California станет больше.

По данным Bloomberg из осведомлённых источников Apple приступила к производству умной колонки, работающей с голосовым ассистентом Siri. Возможно, что колонка появится во время WWDC 2017, на июньской конференции разработчиков, но поставки вряд ли начнутся раньше конца года.

Устройство будет отличаться от решений конкурентов: Amazon Echo и Google Home. Тут будет технология виртуального объёмного звучания и тесная связь с линейкой техники Apple. Что именно под этим понимается? Знали бы, сказали, но если посмотреть на текущие новые аксессуары Apple, AirPods, к примеру, то становится понятно, что будут интересные функции. К примеру, наушники умеют ставить песню на паузу, когда вынимаешь один из наушников. Колонка наверняка порадует какими-нибудь неожиданными фишками.

Новая колонка Apple — не только аудио устройство. Она поможет управлять приборами и освещением умного дома через Apple HomeKit, а заодно станет дополнительным звеном в цепи вещей и технологий «яблочной» компании, ведь когда вокруг всё от одного бренда, уже как-то и не тянет переходить на другую продукцию.

Это поможет Apple бороться с Google и Amazon, их продукция не поддерживает сервисы Apple, а когда нет жестокой привязки к чему-то одному, проще подобрать альтернативу. Люди могут переметнуться в сторону Echo или Home, используя стриминговые сервисы Spotify, Amazon Prime Music или Google Play, а не Apple Music.

Тим Кук делает ставку на сервисы, он верит, что прибыль от услуг к 2020 году вырастет в 2 раза, для сравнения, в прошлом году Apple заработала $24 млрд на сервисах. Между тем продажи iPhone уменьшаются, это глобальный тренд по всему миру и касается остальных производителей, все ищут дополнительные возможности для заработка.

С появлением колонки велика вероятность того, что пользователи будут верны сервисам и не откажутся от них, в частности, от Apple Music, которая обходится американцам в ежемесячные $10. Колонка пополнит ассортимент сопутствующей электроники, куда пока входят наушники AirPods, часы Apple Watch, приставка Apple TV. В прошлом году на этих устройствах компания заработала $11 млрд.

Говорят, что выпускать колонку будет тот же производитель, что и AirPods, тайваньская компания Inventec. В режиме строгой секретности сотрудники Apple тестировали колонки дома несколько месяцев, после того как в прошлом году появились финальные версии прототипов.

Возможно, что в этом году на WWDC впервые за долгое время покажут «железо», обычно там демонстрировали один софт. Последний раз анонс техники состоялся в далёком 2013 году, когда показали Mac Pro.

Что покажет Apple на этот раз? обновленные iPad и долгожданную безрамочную 10,5-дюймовую модель, 12,9-дюймовый планшет, свежие MacBook — список получается довольно большим.

Apple верит, что с появлением умной колонки с отличным качеством звука ситуация на рынке изменится, покупатели отдадут предпочтение именно её устройству. Чистый и громкий звук, имитация объёмного звучания, датчики для автоматической настройки в зависимости от обстановки — интересные возможности.

Apple позволит разработчикам приложений использовать возможности колонки. В прошлом году Apple разрешила задействовать потенциал Siri для вызова такси Uber или для отправки сообщений через WhatsApp.

Колонка станет связующим звеном умного дома, подружится с Apple HomeKit, можно будет закрывать окна, блокировать двери и включать свет. Пока же нужны Apple TV или iPad для подобных процедур. К слову, Echo и Google Home поддерживают сторонние приложения и дружат с умной техникой.

Конкуренты тоже не сидят на месте и обновляют свои колонки, они получили поддержку звонков, а у Amazon появился экранчик. Те, кто видели колонку Apple, говорят, что у неё дисплея нет. Оно и логично, вряд ли такой аксессуар купят те, у кого нет ни iPhone, ни iPad.

Кстати, у Apple уже был аудио аксессуар такого рода. В 2006 году Apple выпустила iPod Hi-Fi, но колонка продавалась плохо. Она прожила на рынке всего 1,5 года, сейчас за ней охотятся коллекционеры, а в те годы её не покупал из-за высокой цены (она стоила $349) и больших размеров (весила 6,6 кг без батареек).

Теперь Apple попробует заново войти в ту же реку. Но пойдёт путём, используя пока ещё пустующую нишу и возможности голосового помощника Siri.

Источник: Bloomberg

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